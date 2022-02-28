烏克蘭收到星鏈網路設備 專家警告恐成攻擊目標

烏克蘭副總理費多羅夫日前懇請SpaceX執行長馬斯克提供星鏈服務。美聯社

烏克蘭 今天表示，已收到太空探索科技公司（SpaceX）送來的星鏈（Starlink）衛星網路終端設備，但網路安全研究人員警告，這些設備可能成為俄羅斯 攻擊目標。

俄羅斯上週開始入侵烏克蘭，網路追蹤組織NetBlocks通報烏克蘭的網路服務數次嚴重中斷，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前懇請SpaceX執行長馬斯克 （Elon Musk）提供星鏈服務。

他在推特發文說：「當你試圖執行火星時，俄羅斯試圖占領烏克蘭！當你的火箭成功從太空降落時，俄羅斯的火箭攻擊烏克蘭平民。」

路透報導，兼任數位部長的費多羅夫今天在推特發文說，「星鏈衛星在這裡。謝謝你，馬斯克」，並附上一輛看似為軍用卡車的後面，上頭載著終端設備。

馬斯克回覆：「不客氣。」

這些終端設備看起來像家用衛星電視天線，依住宅標準而言，可提供相對快速的網路服務，連上低軌道上的衛星群。

但加拿大多倫多大學（University of Toronto）的公民實驗室（Citizen Lab）計畫資深研究人員史考特-雷爾頓（John Scott-Railton）在推特警告，這些終端設備可能會成為俄方攻擊目標。

他發文說：「馬斯克捐星鏈衛星，很好。但請記得：如果（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）控制烏克蘭上空，使用者的向上傳輸將成為…空襲訊號。」

他一連發出15則推文詳述星鏈衛星的風險時說：「好幾十年來，俄羅斯都有鎖定衛星通訊攻擊民眾的行為。」

馬斯克2月26日說，星鏈網路可在烏克蘭使用了；烏克蘭的網路因俄羅斯入侵中斷，SpaceX將運送更多終端設備到烏國。