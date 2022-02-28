俄南北夾擊基輔 朝烏第二大城發射火箭彈 數十人死

烏克蘭首都基輔附近瓦西里基夫遭俄軍飛彈襲擊，一名男子2月27日經過遭破壞的建築物。Getty Images

俄羅斯入侵烏克蘭 戰爭進入第五天，出現邊打邊談情況。俄烏雙方代表團2月28日在白俄羅斯 展開談判，是開戰以來雙方首次高層會談，但俄軍仍持續從南北兩面夾擊烏克蘭首都基輔，並對第二大城哈爾科夫發射大量火箭彈，俄烏會談的地主國白俄羅斯傳出將派軍進入烏克蘭協助俄軍。

烏國談判要求立即停火

由於烏克蘭軍民堅強抵抗，俄軍進展有限，雙方同意在白俄羅斯接近烏克蘭邊界舉行會談。

烏國總統府表示，烏國談判目標是立即停火及俄軍撤離烏克蘭。俄國 談判代表、總統顧問梅丁斯基說，俄國希望達成有利俄烏協議，但他並未透露俄方條件或談判目標。

談判進行之際，俄軍仍加強攻勢。烏克蘭內政部顧問赫拉先科說，俄軍28日朝烏克蘭第二大城哈爾科夫發射火箭彈，導致數十人死亡，數百人受傷。俄軍前一天一度攻進城內，但遭守軍擊退。

在基輔，最新衛星圖像顯示，俄軍主力大舉逼近，由數百輛裝甲車、燃料和補給車隊組成的大軍在基輔南方約64公里處朝北挺進，車隊綿延逾5公里。俄軍也持續由北方南下，對基輔形成夾擊之勢。

美關駐白俄羅斯大使館

俄國出兵5天仍未取得明顯戰果。美國官員表示，俄國盟友白俄羅斯最快28日派軍入侵烏克蘭支援俄軍。美國國務卿布林肯28日宣布，即日起關閉美國駐白俄羅斯大使館。

烏克蘭官員說，白俄羅斯已向烏克蘭發射多枚飛彈，基輔以西150公里的日托米爾機場受到攻擊。白俄2月27日並舉行修憲公投，決定放棄非核地位，這可能導致蘇聯解體以來，白俄國土首次出現俄國核武部署。

俄國攻勢受挫，讓西方國家有時間協調立場對俄國進行愈來愈嚴厲的制裁。美歐26日宣布將部分俄羅斯銀行踢出國際支付系統SWIFT，導致俄國盧布28日暴跌近3成，兌美元匯率創歷史新低，俄國出現銀行擠兌，提款機前大排長龍，莫斯科股市被迫暫停交易。

俄羅斯央行宣布一系列措施支撐國內金融市場，包括基準利率調升至20%、禁止外資法人賣出持股、強制出口商拋售外幣等非常措施，希望阻止盧布貶勢，但俄國對外貿易和民心士氣恐大受影響。

已逾350死 50萬人逃離

歐盟則展現前所未見的團結態度，積極援助烏克蘭，包括提供超過5億美元軍火給烏克蘭，並宣布禁止所有俄羅斯飛機進入歐盟領空。

烏克蘭內政部表示，俄軍侵略已造成烏國至少352名平民喪生，包括14名孩童，另有1684人受傷。法新社報導，俄羅斯也首度承認部隊有人傷亡。目前已有超過50萬人逃離烏克蘭，歐盟表示，俄烏衝突恐導致超過700萬人流離失所。