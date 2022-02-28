俄軍對基輔攻勢放緩 英國不認為普亭會動用核武

英國國防大臣華勒斯。(美聯社)

英國 國防部今天表示，俄羅斯對烏克蘭 首都基輔的攻勢因為後勤不足與烏克蘭激烈抵抗而放緩。英國國防大臣華勒斯則說，他不認為俄羅斯總統普亭 會動用核武。

綜合法新社與路透社報導，英國國防部今天表示：「普亭（Vladimir Putin）的大批地面部隊仍在基輔北方超過30公里外，他們的挺進被捍衛霍斯托梅爾（Hostomel'）機場的烏克蘭部隊拖慢。該機場是俄國首日戰鬥的一大目標。」

「後勤不足與烏克蘭頑強抵抗，持續阻撓俄國人挺進。」

英國國防部在推特上公布的最新情報也提到，烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）和東北部哈爾科夫市（Kharkiv）周邊仍持續激戰，兩座城市目前都還在烏方掌控中。

另一方面，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天也告訴泰晤士電台（Times Radio），他預期普亭不會為了攻擊烏克蘭而動用核武。普亭昨天表示已下令國防首長讓俄羅斯的核子「嚇阻部隊」進入高度警戒。

華勒斯說：「我們應該擔心像俄國這樣的國家，會認為他們可以不用遵守規定，不論是在攻擊烏克蘭，或是在（英國）索爾茲伯里（Salisbury）使用神經毒劑等方面。但嚇阻力量終究還是嚇阻力量。」

他指的是俄國前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年3月在索爾茲伯里遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害。

華勒斯說，普亭可能對烏克蘭抱持很大野心，但「我不認為他希望走到那步田地」。

華勒斯也告訴天空新聞網（Sky News），普亭在烏克蘭的攻勢碰上麻煩，他談論核子部隊的目的，是為了轉移世人焦點。

俄羅斯24日全面進攻烏克蘭，震驚全球，攻擊行動今天來到第5天。與英方說法類似，獲西方武器支援的烏克蘭軍方也說，俄國部隊對烏克蘭的攻勢已放緩。

另據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國國防部稱，俄軍已拿下烏克蘭東南部札波羅結地區的伯德揚斯克鎮（Berdyansk）和安赫德鎮（Enerhodar），以及札波羅結核電廠周邊區域，目前這座歐洲最大核電廠仍正常運作。

烏克蘭國營核能公司Energoatom否認俄軍已拿下札波羅結核電廠。