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不斷更新／俄烏談判 烏方稱「會談已結束」 俄媒駁：現場無消息

烏克蘭稱逾5千俄軍陣亡 達蘇聯與阿富汗戰爭1/3

中央社基輔28日綜合外電報導
根據烏克蘭國防部發布的數字，俄國軍隊24日入侵以來，5天之內折損5300名兵力。(美聯社)
根據烏克蘭國防部發布的數字，俄國軍隊24日入侵以來，5天之內折損5300名兵力。(美聯社)

根據烏克蘭國防部發布的數字，俄國軍隊24日入侵以來，5天之內折損5300名兵力。如果這個數字正確，代表俄軍陣亡人數已達到前蘇聯在阿富汗9年戰爭期間死亡官兵人數的1/3以上。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）今天在推特發文指出，根據烏國國防部的數據，目前俄軍死亡人數已達5300人左右，並稱烏克蘭部隊摧毀了191輛戰車、29架戰鬥機、29架直升機，以及816輛裝甲運兵車。

英國廣播公司（BBC）報導，英國國防部認為，俄軍在衝突開始階段有「重大」傷亡。

俄國國防部昨天也承認部隊蒙受損失，但官員未提供確切數據。

根據維基百科英文版，前蘇聯在1979年12月入侵阿富汗之後，在9年多的占領期間共出動11萬5000名部隊，陣亡人數達1萬4453人。

目前不清楚有多少俄軍入侵烏克蘭，但有美國官員在26日表示，俄國先前在邊界附近集結的15萬以上部隊超過半數已進入烏克蘭。

另外根據美國有線電視新聞網（CNN），獨立監督組織OVD-Info在27日表示，自克里姆林宮下令攻擊烏克蘭以來，俄國當局累計已在國內各地拘留5942名參與反戰抗議的民眾。

OVD-Info也通報，27日當天，俄國境內就有2802人在國內57座城市遭到拘留，因為他們參與未獲批准的示威，光是莫斯科就有1275人被拘捕。今天尚未出現有人抗議的跡象。

烏克蘭 俄國 國防部

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