俄烏持續談判 烏國第二大城遭砲擊數十人喪生
美國CNN報導，俄羅斯與烏克蘭雙方代表團已在白俄羅斯與烏國接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近會談。白俄外交部長馬克伊（Vladimir Makei）代表總統盧卡申科歡迎俄烏雙方，並保證安全。他說：「親愛的朋友們，白俄羅斯總統要求我迎接各位，並提供各位工作所需的一切，這已與烏國澤倫斯基總統和俄國普亭總統達成共識。各位在這會感到十分安全，這是我們的神聖職責。」
馬克伊表示：「盧卡申科總統真誠希望，這次會談能找到這場危機所有問題的解決方法。所有白俄羅斯人都在為此祈禱。就今天組織的會議，任何提議都將會被考慮及完全實現。我們期待會談結果。」
路透報導，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）在臉書上說，俄軍28日上午朝烏克蘭第二大城哈爾科夫發射火箭，以致數十人死亡，數百人受傷。
新德里電視台報導，烏克蘭總統澤倫斯基28日敦促歐盟「立刻」讓烏克蘭成為會員。他說：「我呼籲歐盟透過新的特別程序立刻讓烏克蘭加入。我們的目標是與所有歐洲人同再，最重要的是，我們必須平等共處。我相信這是公平，確信這也是有可能的。」
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