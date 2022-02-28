俄烏持續談判 烏國第二大城遭砲擊數十人喪生

27日發布的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。Getty Images

美國CNN報導，俄羅斯與烏克蘭 雙方代表團已在白俄羅斯 與烏國接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近會談。白俄外交部長馬克伊（Vladimir Makei）代表總統盧卡申科歡迎俄烏雙方，並保證安全。他說：「親愛的朋友們，白俄羅斯總統要求我迎接各位，並提供各位工作所需的一切，這已與烏國澤倫斯基總統和俄國普亭總統達成共識。各位在這會感到十分安全，這是我們的神聖職責。」

馬克伊表示：「盧卡申科總統真誠希望，這次會談能找到這場危機所有問題的解決方法。所有白俄羅斯人都在為此祈禱。就今天組織的會議，任何提議都將會被考慮及完全實現。我們期待會談結果。」

路透報導，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）在臉書上說，俄軍28日上午朝烏克蘭第二大城哈爾科夫發射火箭，以致數十人死亡，數百人受傷。

新德里電視台報導，烏克蘭總統澤倫斯基28日敦促歐盟 「立刻」讓烏克蘭成為會員。他說：「我呼籲歐盟透過新的特別程序立刻讓烏克蘭加入。我們的目標是與所有歐洲人同再，最重要的是，我們必須平等共處。我相信這是公平，確信這也是有可能的。」