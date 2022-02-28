我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：拜登派遣特使團 明抵台展現支持

CNN：澤倫斯基獨力扭轉美國及歐洲對俄羅斯的態度

俄烏持續談判 烏國第二大城遭砲擊數十人喪生

編譯田思怡、羅方妤、陳韋廷／即時報導
27日發布的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。Getty Images
27日發布的最新衛星圖像顯示，俄羅斯主力大軍正逼近烏克蘭首都基輔。Getty Images

美國CNN報導，俄羅斯與烏克蘭雙方代表團已在白俄羅斯與烏國接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近會談。白俄外交部長馬克伊（Vladimir Makei）代表總統盧卡申科歡迎俄烏雙方，並保證安全。他說：「親愛的朋友們，白俄羅斯總統要求我迎接各位，並提供各位工作所需的一切，這已與烏國澤倫斯基總統和俄國普亭總統達成共識。各位在這會感到十分安全，這是我們的神聖職責。」

馬克伊表示：「盧卡申科總統真誠希望，這次會談能找到這場危機所有問題的解決方法。所有白俄羅斯人都在為此祈禱。就今天組織的會議，任何提議都將會被考慮及完全實現。我們期待會談結果。」

路透報導，烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）在臉書上說，俄軍28日上午朝烏克蘭第二大城哈爾科夫發射火箭，以致數十人死亡，數百人受傷。

新德里電視台報導，烏克蘭總統澤倫斯基28日敦促歐盟「立刻」讓烏克蘭成為會員。他說：「我呼籲歐盟透過新的特別程序立刻讓烏克蘭加入。我們的目標是與所有歐洲人同再，最重要的是，我們必須平等共處。我相信這是公平，確信這也是有可能的。」

白俄羅斯 烏克蘭 歐盟

上一則

接著2天是關鍵 俄前副外長：普亭計畫3月2日拿下勝利

下一則

CNN：澤倫斯基獨力扭轉美國及歐洲對俄羅斯的態度

延伸閱讀

萊恩雷諾斯慷慨解囊 提供烏克蘭難民雙倍資助

萊恩雷諾斯慷慨解囊 提供烏克蘭難民雙倍資助
新聞評論／只要夠明智 台灣不會變成烏克蘭

新聞評論／只要夠明智 台灣不會變成烏克蘭
聲援烏克蘭 英國王室罕見表態 教宗致電烏總統

聲援烏克蘭 英國王室罕見表態 教宗致電烏總統
戰火中的幾個片段

戰火中的幾個片段

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46
攻城戰首日後的基輔住宅區。根據基輔市民與各國戰地記者的目擊證詞，進入到圍城戰第二日的首都街區，27日清晨的狀況「相對平靜」。(Getty Images)

烏克蘭戰報#10：基輔守住第2夜 俄軍自爆的補給災難

2022-02-27 00:04

超人氣

更多 >
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點

評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點
中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命