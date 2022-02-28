WSJ：俄烏開戰讓普亭被孤立 連親信都開始感到不安

目前俄羅斯軍事行動不如預期的那般順利，普亭因此宣布俄國核武軍事力量進入高度戒備狀態，但如今他的行為看來正讓他的核心決策圈感到不安。取材自華爾街日報

現在幾乎全世界都已與他為敵；經濟制裁一波接著一波，軍事行動也不如預期那般順利，連俄羅斯 核子嚇阻部隊都接到命令要警戒待命，此令更加反映出普亭 的孤立與憤怒與日俱增。他的行為已讓核心決策圈都顯得不安。

華爾街日報（WSJ）報導，普亭27日是坐在一張超長桌子的一端發出警告。桌子的另一端，坐的是向來信心滿滿的兩名高階將領。當普亭下令他們讓核子嚇阻部隊進入高度戒備時，在普亭任內長期擔任國防部長、也是普亭的心腹紹伊古（Sergei Shoigu），只是低著頭表示同意。

普亭似乎嚴重誤判了對烏克蘭 發動攻擊後伴隨而來的經濟、政治成本、與實際上的挑戰。

普亭先前還在一場安全會議上，「特別關照」他另一位親信。就在俄軍對烏克蘭發動攻擊前，普亭在這段會有數百萬名俄國民眾觀看的電視轉播中，批評對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin），因為當他被問到是否支持烏東親俄份子占領的頓內次克、盧甘斯克獨立時，他顯得很不自在，還支吾其詞。

報導指出，進攻烏克蘭這個最大的賭注，是普亭在新冠肺炎期間一步步建構出來。當時他到莫斯科以外的住所自我隔離，對任何想要見他的人設下非常嚴苛的隔離要求。去年夏天普亭寫了一篇長達7,000字的文章，還張貼在克里姆林宮的網站。他在文中列出證據，說烏克蘭是個「刻意創造出來」的國家，被外國勢力滲透，遭民族主義者蹂躪，威脅俄羅斯的國家安全。