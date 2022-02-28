曾志願參加烏東戰事 烏克蘭「國民女兵」陣亡網友不捨

有烏克蘭「國民女兵」之稱的茨維拉於24日在首都基輔郊區與俄軍作戰時戰死。(取自Volodymyr Yermolenkoco推特)

烏克蘭 媒體報導，有烏克蘭「國民女兵」之稱的茨維拉（Iryna Tsvila）於24日在首都基輔郊區與俄軍作戰時，與丈夫迪米崔（Dmytro）一起戰死。許多網友在社群媒體 上留言，稱她為烏俄戰爭的女英雄，並祈求她安息。

茨維拉在烏克蘭國民衛隊快速反應旅（the National Guard Response Brigade）服役，烏克蘭官方報告證實，「茨維拉在首都附近擊退了俄國 敵人裝甲部隊的攻擊，並已殉職。」

育有5名子女的茨維拉為作家，她曾志願參與烏東頓巴斯的戰事，並將經歷寫成文章，成為《戰爭之聲》作者之一。(取自Volodymyr Yermolenkoco推特)

育有5名子女的茨維拉為作家，她曾志願參與烏東頓巴斯的戰事，並將經歷寫成文章，成為《戰爭之聲》（Voices of War. Stories of Veterans）一書的作者之一。

此書的另一名作者葉爾莫蘭科（Volodymyr Yermolenkoco）在推特寫道：「我的朋友今天戰死了，非常勇敢與和善的人，志願參與頓巴斯戰爭，現在加入地方防衛軍，最近我們合寫一本書，《戰爭之聲》，寫她的玫瑰花園。看看她的笑容！」葉爾莫蘭科貼出多張茨維拉的照片。

另一人留言：「茨維拉今天在基輔戰役中陣亡，她是烏俄戰爭的女英雄，是地方防衛軍和自由軍團的戰士。永遠懷念和歌誦！」