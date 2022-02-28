我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

影／俄ATM爆擠兌潮40分鐘領光 央行買黃金、禁外資賣股

編譯葉亭均／綜合報導
焦慮的俄國民眾已在自動提款機（ATM）搶領現金。(取材自推特)
焦慮的俄國民眾已在自動提款機（ATM）搶領現金。(取材自推特)

西方國家已祭出措施讓俄羅斯央行綁手綁腳，無力阻止金融市場在28日開市時爆發盧布匯率重貶與銀行擠兌。俄羅斯央行27日已宣布一系列措施支撐國內金融市場，包括重啟黃金採購、暫時禁止讓非俄居民賣出證券；焦慮的俄國民眾則已在自動提款機（ATM）大排長龍搶領現金。

俄羅斯央行宣布，將恢復在國內市場購買黃金、啟動無上限的附買回標售，並且鬆綁銀行未平倉外幣部位的限制規定。央行同時提高能夠用於貸款擔保的證券種類範圍，並且要求經紀商拒絕外國客戶對賣出俄羅斯股票、證券的委託單，藉此讓遭遇「外部環境因素」的銀行能夠讓資金部位維持在官方限制之上，此舉將實行至7月1日。

此前，西方國家26日對俄羅斯提高制裁力道，切斷俄羅斯大型銀行使用主要的國際支付系統SWIFT，並且宣布其他措施，限制俄羅斯央行動用6,300億美元的外匯存底銀彈來削弱制裁力道。

俄羅斯前財政部副部長、前俄羅斯央行副總裁阿列克薩申科形容說，「這就像是落在俄羅斯的金融核彈」。

西方的一系列新制裁可能會對俄羅斯經濟造成毀滅性一擊，讓俄羅斯銀行與公司更難以利用國際金融體系。盧布兌美元匯率28日重貶近30%至歷史新低。

俄羅斯民眾周日已在ATM外大排長龍，擔心新制裁措施將引爆俄羅斯境內現金短缺、干擾支付。目擊者說，在莫斯科一處購物中心一座ATM，現金在40分鐘內就遭民眾提領一空。為平息民眾的擠兌疑慮，俄羅斯央行表示，提款卡如正常運作，消費者隨時可取得資金。

隨著匯率重貶，任何進口商品和服務將變得極昂貴。儘管俄羅斯能夠印更多盧布，但會引發國內通膨失控和盧布更大幅度貶值。

OANDA高級市場分析師海利表示：「俄羅斯周末已開始出現銀行擠兌…通膨將立即大幅竄升，俄羅斯銀行體系可能陷入麻煩。」

俄羅斯民間銀行警告說， Apple Pay和Google Pay這類數位支付App已無法運作，這代表人們將被迫仰賴當地金融卡和現金來應付日常生活支付所需。

野村分析師表示，西方國家的新一輪對俄報復措施可能產生更廣泛的全球影響。他說：「這些制裁措施可能最終傷害來自俄羅斯的貿易流動（俄羅斯金融機構處理的外匯交易80%左右是以美元計價），也會傷害包括歐洲在內的俄羅斯主要貿易夥伴的成長展望，也會導致更多通膨壓力和停滯性通膨風險。」

另外，歐洲央行28日表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的數家歐洲分行可能會倒閉，原因是為烏克蘭戰爭付出信譽上的代價。Sberbank多數持股為俄羅斯政府擁有。

俄羅斯 央行 匯率

上一則

77%日本民眾擔心北京武力犯台 憂俄烏事件引外溢效應

下一則

狗獨自在家做什麼？監視器畫面這一幕 看哭38萬人

延伸閱讀

俄攻烏受挫 美：俄擬改打包圍戰 平民傷亡恐更多

俄攻烏受挫 美：俄擬改打包圍戰 平民傷亡恐更多
開戰Day5／俄烏今談判 烏克蘭代表團已抵白俄羅斯

開戰Day5／俄烏今談判 烏克蘭代表團已抵白俄羅斯
南韓、新加坡加入制裁俄羅斯 將對俄實施出口管制

南韓、新加坡加入制裁俄羅斯 將對俄實施出口管制
白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46
攻城戰首日後的基輔住宅區。根據基輔市民與各國戰地記者的目擊證詞，進入到圍城戰第二日的首都街區，27日清晨的狀況「相對平靜」。(Getty Images)

烏克蘭戰報#10：基輔守住第2夜 俄軍自爆的補給災難

2022-02-27 00:04

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面