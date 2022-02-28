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白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

戰火溫情…烏克蘭婦人帶陌生人孩子出逃尋母 不負所托

編譯李京倫／綜合27日電
阿布列耶娃抱著陌生人交託她帶到匈牙利的男童，給予安慰。（路透）
阿布列耶娃抱著陌生人交託她帶到匈牙利的男童，給予安慰。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭四天，根據歐盟危機管理執行委員雷納希克表示，已「超過700萬人」流離失所，並預估將有1800萬烏克蘭人需要人道援助。當地許多男性留下來保家衛國，被迫與妻小分離，一名父親就委託陌生女性將自己的孩子帶到鄰國匈牙利，與小孩的母親會合；這名女性不負所托，26日成功在匈牙利邊境找到孩童母親，兩名女性見面後激動地相擁而泣。

席穆克（中）帶著孩子離開匈牙利邊境，孩子終於等到媽媽，露出笑容。（路透）
席穆克（中）帶著孩子離開匈牙利邊境，孩子終於等到媽媽，露出笑容。（路透）

路透報導，烏克蘭58歲女子娜塔莉亞．阿布列耶娃在邊境檢查哨等待檢查時，遇到來自家鄉卡緬涅茨-波多利斯基的38歲男子和他的一兒一女。因為烏國政府禁止60歲以下男性出境，這名男子拜託阿布列耶娃把兩個小孩帶到匈牙利與他們的母親碰面。孩子的母親正從義大利趕往匈牙利。

阿布列耶娃自己也有兩個成年孩子，一個是警察，一個則是護理師，都因為動員令而無法離開烏克蘭，所以她同意幫忙帶著兩個小孩越過國界。

阿布列耶娃牽著孩子，過海關抵達匈牙利，三人在為難民搭建的帳篷旁等待，男孩忍不住哭泣。抱著數小時前才認識的男孩不停安慰，阿布列耶娃說：「兩個孩子的父親把他們託給我，把他們的護照交給我，好讓我把他們帶過來。」

58歲的阿布列耶娃與33歲的席穆克（左）相擁而泣。（路透）
58歲的阿布列耶娃與33歲的席穆克（左）相擁而泣。（路透）

終於，孩子的母親、33歲的安娜．塞繆克（Anna Semyuk）與她們聯繫上，並趕到現場。她先是擁抱哭泣的兒子、探視累倒在車後座的女兒，然後快步走向阿布列耶娃，兩人激動相擁數分鐘並喜極而泣。

滿臉疲憊的席穆克說：「我現在只能告訴孩子，一切都會好起來的。再過一、兩周，我們就可以回家了。」

烏克蘭 邊境 義大利

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