英媒：俄徵召大量醫護 普亭準備犧牲5萬士兵

烏克蘭第二大城哈爾科夫的路邊，一輛疑似屬於俄羅斯軍隊的裝甲運兵車被摧毀。 （路透）

根據英國獨立電視網（ITV）報導，俄羅斯 衛生部泄露的一份文件顯示，莫斯科打算徵召各地醫務人員，為「醫療緊急情況」做準備，因為普亭 「準備在烏克蘭入侵中損失5萬名士兵」。

ITV記者巴羅斯26日推特上傳兩張文件截圖，表示文件由俄國 衛生部副部長普魯特尼茨基（Plutnitsky）簽署。文件顯示，衛生部預計國內將出現「大規模醫療緊急情況」，並下令俄羅斯醫療機構立刻準備一份醫務人員的名單，以「迅速參與拯救生命和保護俄國人民健康的活動」。

一名烏克蘭士兵，27日在第二大城哈爾科夫檢查被摧毀的俄羅斯步兵機動車輛。（Getty Images）

根據文件，俄國正在尋找從事創傷、顏面和心臟領域的醫務人員，以及護士、兒科、麻醉師和放射科醫師。

一名軍方官員表示，這封信表明俄羅斯「沒想到會遇到如此程度的抵抗和損失」，原本想進行「閃電戰」卻失敗。英國情報負責人表示，俄羅斯準備損失多達5萬名士兵，而俄羅斯的死亡人數可能已經達到3000人左右。但烏克蘭官員也擔心，文件可能代表普亭就算軍隊嚴重受損，仍打算堅持到底。

西方宣布嚴厲制裁俄羅斯後，莫斯科阿爾法銀行27 日出現擠兌人潮。（美聯社）

另一方面，俄國遭到多國金融制裁，俄羅斯銀行被美國、歐盟與日本踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），莫斯科的銀行提款機前27日大排長龍的視頻在社交網流傳。愛爾蘭資深記者Jason Corcoran在推特發出的一段視頻顯示，在莫斯科州希姆基市的Liga商業中心，俄羅斯商業銀行 （Tinkoff）的提款機前有大約70人等候提款，但40分鐘後提款機就被提空了。俄國政府則聲稱國家有足夠現鈔或資產確保財政穩定，並表示所有銀行帳戶資金安全，銀行運作如常。