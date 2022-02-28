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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

聲援烏克蘭 英國王室罕見表態 教宗致電烏總統

編譯中心／綜合27日電
教宗方濟各（右）掛心烏克蘭，26日透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基（左）表達他對俄羅斯入侵烏克蘭造成「悲慘事件的深切之痛」。圖為兩人2020年2月在梵諦岡會面。（路透）
教宗方濟各（右）掛心烏克蘭，26日透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基（左）表達他對俄羅斯入侵烏克蘭造成「悲慘事件的深切之痛」。圖為兩人2020年2月在梵諦岡會面。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球多地反對示威，德國柏林27日有超過10萬人遊行支持烏克蘭。英國王室也罕見評論國際時事，威廉王子和妻子凱特表示：「與烏國人民站在一起。」教宗方濟各則與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達悲痛與反對戰爭。

英國王室因恪守憲政規範維持政治中立，並不常對重大政治議題發表意見。但威廉和凱特27日在推特表示：「2020年10月，我們有幸會見總統澤倫斯基與第一夫人，了解他們對烏克蘭未來的樂觀態度和希望。」「今天，當烏克蘭英勇為未來奮戰時，我們和澤倫斯基總統與烏國全體民眾站在一起。」

而已卸下王室職責、移居美國洛杉磯的哈利王子妻子梅根，則在個人網站上表示，力挺烏克蘭人民抵抗（俄羅斯）違反國際和人道法的舉動。

白金漢宮今天也表示，女王已接受英國外交大臣特拉斯的建議，推遲3月2日接見駐英外交使節一事。

85歲的教宗方濟各26日透過電話，向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達他對俄羅斯入侵烏克蘭造成「悲慘事件的深切之痛」。澤倫斯基也發推文感謝方濟各「為烏克蘭的和平和停火祈禱，烏克蘭人民感受到了教宗的精神支持」。

方濟各25日用俄語等數種語言發布推文，譴責所有戰爭都是「可恥屈服」於邪惡力量，同日並親赴俄國駐教廷大使館表達關切。過去教宗都以召見外國大使方式轉達訊息，親赴使館前所未見。

德國柏林27日逾10萬人參與反戰集會，抗議俄羅斯侵略烏克蘭。（路透）
德國柏林27日逾10萬人參與反戰集會，抗議俄羅斯侵略烏克蘭。（路透）

此外，26日包括雪梨、德黑蘭、日內瓦、柏林、紐約、布宜諾斯艾利斯等大城市，都有人舉行支持烏克蘭的集會。俄羅斯鄰國芬蘭也有數以千計示威者在首都赫爾辛基集會高喊「俄羅斯滾！」（Russia out）、「打倒普亭」口號。

烏克蘭 俄羅斯 方濟各

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