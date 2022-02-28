俄羅斯截斷烏克蘭網路 馬斯克「星鏈」解救

馬斯克26日表示，SpaceX的「星鏈」衛星已在烏克蘭上空運行。（美聯社）

美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克 （Elon Musk）今天表示，旗下「星鏈」（Starlink）衛星寬頻服務已可在烏克蘭 使用，正提供更多終端設備給烏克蘭。俄羅斯 入侵烏克蘭的攻勢除了實體戰，更阻斷烏國境內網路。

路透報導，烏克蘭副總理費多羅夫先前推文公開向馬斯克喊話：「當你試圖殖民火星時，俄羅斯正試圖占領烏克蘭！當你的火箭成功從太空著陸時，俄羅斯的火箭正在襲擊烏克蘭平民百姓！」他請求馬斯克用星鏈衛星站來協助烏克蘭，對此馬斯克迅速回應。

馬斯克今天推文寫道：「星鏈服務現在已在烏克蘭啟用，後續還會提供更多終端設備。」

另一方面，有支持烏克蘭的駭客以網攻反制俄國，駭入俄國多個國營電視頻道，讓它們大播烏克蘭歌曲，並癱瘓克里姆林宮、國防部、國會等七個俄國政府網站。「今日俄羅斯」的頻道及官網也被駭。駭客組織「匿名者」推文宣稱發動這些網攻：「#匿名者正與俄羅斯開戰。敬請期待。」

英國國防部26日則指控俄國當局限制民眾登入部分社交媒體，疑似為了隱瞞侵烏的傷亡、俘虜、烏克蘭頑強等訊息。