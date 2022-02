以色列 時報報導,俄國 入侵烏克蘭 ,俄軍坦克也一輛輛駛入烏克蘭境內,開始出現烏克蘭人集體肉身阻止俄軍坦克入侵。

社交媒體推特(Twitter)流傳影片顯示,在烏國首都基輔東北方約175公里的巴克馬赤(Bakhmach),民眾試圖阻止俄軍坦克前進。影片顯示,一名男子跳上俄軍坦克,但坦克依舊向前挺進,男子隨後跳下坦克試圖阻擋,坦克也停了一下。人們將自行車扔到坦克下試圖阻止坦克移動。

Local resistance in northeastern Ukraine, where residents were filmed trying to block and push back a Russian tank column trying to advance through their town. pic.twitter.com/q1VwvwFOBA