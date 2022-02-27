普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億美元

英國每日郵報報導，據說俄羅斯總統普亭對於無法快速征服烏克蘭怒不可遏，已有幾天沒有公開發表談話。（美聯社）

英國每日郵報報導，據說俄羅斯 總統普亭 對於無法快速征服烏克蘭 怒不可遏，已有幾天沒有公開發表談話。

俄軍的火力和人力遠超過烏克蘭，世人普遍認為俄羅斯最終將征服這個鄰國。但烏克蘭令人驚訝的有效防禦已重傷俄羅斯的軍事威望。克里姆林宮距離拿下基輔並建立傀儡政府的目標還很遠。

愛沙尼亞前國防部長特拉斯(Riho Terras)在推特發文指出，普亭的戰爭沒能按計畫走，俄羅斯正在迅速耗盡資金和武器，如果基輔能抵擋10天，普亭將被迫與澤倫斯基政府談判。

據說普亭在烏拉山脈的一個堡壘中與企業寡頭們召開了一次會議，他在會上憤怒地發洩說，他以為戰爭會「很輕鬆」，「會在一到四天內結束」。

特拉斯引用烏克蘭情報消息來源說，這場戰爭每天花掉俄國150億英鎊(約200億美元)，而且他們擁有的火箭最多只能撐三到四天。

特拉斯聲稱，普亭的計畫是要讓烏克蘭陷入恐慌，向住宅大樓發射飛彈威嚇烏克蘭人，引發大規模的逃兵、全國投降、澤倫斯基逃離烏克蘭。特拉斯還聲稱，俄羅斯特種部隊自2月18日以來一直在基輔附近，計畫快速占領首都並建立傀儡政權。

他寫道：「俄羅斯人對他們遭遇的激烈抵抗感到震驚。烏克蘭人必須避免恐慌！烏克蘭必須保持強大，我們必須提供援助！」