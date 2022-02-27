俄恐涉戰爭罪 CNN揭露：集束彈炸醫院、40民用設施被毀

烏克蘭首都基輔一棟建築的監視器，26日恰好拍攝到俄國飛彈擊中公寓大樓的瞬間。（路透）

俄羅斯打著「維和」的名義入侵烏克蘭 ，並聲稱不會攻擊平民區。不過社群媒體上有不少烏克蘭民宅遭到俄軍轟炸的影片，且據CNN等歐美媒體分析，質疑俄方攻擊了醫院、住宅等民用場所。海牙國際刑事法院（ICC）檢察官 不排除進行戰爭罪行調查。

CNN報導，根據社交網站流傳的影音、照片、衛星圖片和地理定位，證實俄軍多次攻擊人煙稠密的地區，包括有影片顯示奧赫特爾卡（Okhtyrka）一間幼稚園出入口受破壞，門外空地有人浴血。

國際特赦組織25日表示，根據24日凌晨3起襲擊事件的資料後，認為俄國 有無故襲擊平民區和醫院等的跡象。人權觀察也說，透過醫院工作人員拍攝的22張醫院照片、網上照片等，判斷有一枚被國際禁用的「集束彈」，墜落胡歷達爾（Vuhledar）的醫院外，造成4死10傷，當中6人是醫護。集束彈通常會在空中爆炸，並在足球場大小的區域內發射數十個甚至數百個小型炸彈。

烏克蘭第2大城哈爾科夫一棟住宅樓26日遭砲擊破壞的景象。（Getty Images）

烏克蘭內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）今天批評俄國撒謊，指出至少有40個民用基建設施被襲擊。官員表示，目前已至少198名烏克蘭平民死於俄軍攻擊，包括3名兒童；另有1115人受傷，包括33名兒童。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特指控莫斯科觸犯戰爭罪，正收集證據以提交給海牙。ICC首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan）表示會密切注視俄軍情况，會調查潛在戰爭罪行。

烏克蘭在俄軍入侵後禁止60歲以下成年男性離境，圖為一些26日越境到鄰國波蘭的烏克蘭婦孺。（Getty Images）

另一方面，烏克蘭總統簽發徵兵令，要求該國60歲以下的成年男子都不得離境，許多人留下來參軍，並含淚與親人告別。在首都基輔的長途巴士站前，大批婦女抱著孩子及行李，與伴侶吻別；這樣哀戚的場景在全國都有。波蘭26日表示，已有11.5萬名烏克蘭難民入境。