下一步侵芬蘭？俄國警告：若加入北約後果嚴重

俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。（美聯社）

在烏克蘭 陷入戰火之際，俄羅斯警告若芬蘭也希望加入北約，將面臨「嚴重的軍事和政治後果」。芬蘭和另一北歐國家瑞典 均表明，儘管俄羅斯對烏國採取軍事行動帶來衝擊，但兩國無意加入北約。

本周俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）曾表示，芬蘭是否加入北約的辯論將出現變化。此外，瑞典也響應了加入北約的號召。

對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）警告，芬蘭加入北約可能會面臨不利後果，強調「芬蘭政府的軍事不結盟政策，是確保北歐安全與穩定的重要因素」。俄羅斯外交部之後也發推文說，芬蘭加入北約將面臨「嚴重的軍事和政治後果」。

芬蘭外長哈維斯托日前排除現在尋求加入北約的可能性，表示芬蘭現有的安全政策可應對危機，包括與北約成員國合作，待烏克蘭危機過後，再考慮採取哪些行動。瑞典首相安德森也說，認為瑞典長期以來不結盟的政策符合國家利益。

另一方面，美國太空科技公司Maxar表示，24日拍攝到的衛星圖像顯示，俄國士兵和火砲集結在白俄羅斯 城市布列斯特（Brest），僅距離波蘭東邊國界約16公里。

美國太空科技公司Maxar表示，根據24日拍攝到的衛星圖像顯示，俄軍正在向波蘭邊境集結。（Getty Images）

美國外交政策軍事記者德奇（Jack Detsch）推文補充，俄國在靠近波蘭邊境的布列斯特訓練區集結士兵、裝甲部隊、火砲和50多輛重型裝備運輸車，並在白俄一處火車站附近增加裝備。目前俄國集結這些軍隊的確切原因尚不清楚。