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傳車臣部隊協助俄國 「獵殺」烏克蘭官員

編譯中心／綜合26日電
俄國轄下車臣自治共和國強人領袖卡狄羅夫25日在首府格羅茲尼召集約1.2萬名安全部隊人員，進行作戰整備檢查。（路透）
俄國轄下車臣自治共和國強人領袖卡狄羅夫25日在首府格羅茲尼召集約1.2萬名安全部隊人員，進行作戰整備檢查。（路透）

BBC報導，法國海軍26日在英法海峽攔截一艘駛往聖彼得堡的俄羅斯貨輪。當局懷疑這艘船屬於一家被制裁的俄羅斯公司。俄國因為入侵烏克蘭而遭到歐盟制裁，俄駐法大使館正在向法國當局尋求解釋。

法國海警表示，這艘127公尺長、載著汽車開往聖彼得堡的貨船，「被強烈懷疑與制裁針對的俄羅斯利益有關」。貨船被扣押後轉移到法國北部的濱海布洛涅港，船員「正在配合調查」。據調查，這艘船屬於一名俄國商人，被列在歐盟制裁名單上。

法國當局26日扣押一艘掛著俄羅斯國旗的商船「波羅的海領袖號」。（路透）
法國當局26日扣押一艘掛著俄羅斯國旗的商船「波羅的海領袖號」。（路透）

此外，捷克、波蘭、保加利亞25日均表示，為回應俄國侵烏的行動，將自當天午夜起對俄國最大航空公司「俄羅斯航空」（Aeroflot）的班機關閉領空。25日稍早，LOT波蘭航空公司（LOT Polish Airlines）已取消飛往莫斯科和聖彼得堡的航班。立陶宛26日也禁止俄羅斯航空公司飛越領空；羅馬尼亞稍早前表示，將會禁止俄羅斯航空的班機進入其空域。 

俄國航空部門26日回應，禁止三國的航機進入俄國領空，並宣布已對羅馬尼亞航空公司關閉俄國空域。

另據共同社26日報導，在烏克蘭南部敖德薩州的港口附近，巴拿馬籍貨輪「納穆拉皇后號」（Namura Queen）25日中彈受損。日本愛媛縣今治市的海運公司表示，這是該公司持有的船舶，1名菲律賓籍男性船員受傷。

另一方面，俄國入侵烏克蘭後，包括莫斯科、聖彼得堡等地都出現反戰示威，但俄國轄下的車臣自治共和國卻支持侵烏，強人領袖卡狄羅夫還呼籲烏克蘭總統澤倫斯基向俄國總統普亭道歉。

車臣曾鬧過獨立運動，後來遭俄國鎮壓。美聯社引述車臣媒體報導，卡狄羅夫25日在車臣首府格羅茲尼召集約1萬2000名安全部隊人員，進行作戰整備檢查。

英國每日郵報指出，有一隊擔任獵殺任務的車臣特種部隊已經被派到烏克蘭，目的是活捉或殺害特定烏克蘭官員。

社群媒體有車臣部隊在烏克蘭一處森林內集合、做勤前穆斯林儀式的照片。據俄國一個與安全機構有關聯的社群軟體Telegram頻道消息，每名車臣獵殺隊成員似乎都拿到一組套卡，印有烏克蘭官員照片和簡介。

這支被稱為車臣「殺戮小隊」的官兵，據信收到「格殺令」，也就是獵捕名單上的人如果無法生擒，可以格殺毋論。由於普亭先前表示，揮軍的主要目的之一是將烏克蘭「去納粹化」，因此外界猜測，名單上將包括莫斯科所認定的「納粹分子」。

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