不讓美協助離境 澤倫斯基：我需要彈藥 而不是搭便車

烏克蘭總統澤倫斯基26日發布一段他在基輔市中心街道上錄製影片，強調他仍在基輔。他婉拒美方官員要他離開基輔的提議，稱「我需要彈藥，而不是搭便車」。（美聯社）

美國官員及烏克蘭 官員透露，美國政府26日敦促烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)離開基輔，以免被持續推進的俄羅斯 軍隊俘虜或殺害，但他拒絕了這項提議；澤倫斯基說，「我需要彈藥，而不是搭便車」；他當天還發布了一段他在基輔市中心街道上錄製的影片，強調他仍在基輔。

「我們不會放下武器。 我們會保護國家，」澤倫斯基說：「 我們的武器是我們的真理，我們的真理是我們的土地、我們的國家、我們的孩子。我們將捍衛這一切。」

了解談話內容的美國高級情報官員說，澤倫斯基顯得很樂觀，面對美國表明將協助他離開基輔，他的回應是：「戰鬥就在這裡；我需要彈藥，而不是搭便車」。

在對烏克蘭各地城市和軍事基地進行一連串空襲後，俄羅斯軍隊26日正以包抄手法逼近烏克蘭首都基輔。

「敵人將我列首要目標」

儘管面臨嚴重個人風險，澤倫斯基仍誓言將繼續領導烏克蘭政府； 「根據我們掌握的信息，敵人將我列為首要目標，我的家人列為第二目標，」他26日清晨在一次講話中告訴烏克蘭人，「他們想透過摧毀國家元首，在政治上摧毀烏克蘭」。

烏克蘭官員稱，澤倫斯基並未指示自己的安全部門將他轉移到利沃夫(Lviv)等安全城市，儘管他們隨時準備這樣做。

幾周以來，澤倫斯基一直聽到美國官員提出這些警告；他的助理指出，中央情報局局長伯恩斯(William J. Burns)1月飛往烏克蘭與澤倫斯基會面，討論俄羅斯對烏克蘭國家日益增長的威脅時，澤倫斯基曾問到他或家人是否處於危險中。伯恩斯當時並未分享具體信息，但明確表示澤倫斯基需認真對待自己的人身安全。

美：以任何方式幫助他

官員稱，當時情報顯示，早在俄國首批部隊越過邊界之前，俄羅斯突擊隊可能已在基輔；美國高級官員說，美方最近幾天與澤倫斯基就各種安全問題接洽，包括對他最安全的地方是哪裡，以確保烏克蘭政府連續性。

聯邦眾院情報委員會主席謝安達(Adam B. Schiff )說：「我們不僅讓他意識到俄羅斯入侵的威脅，還讓他明白對他個人的威脅。我們隨時準備以任何方式幫助他。」

幾位現任和前任國家安全官員都表示，鏟除澤倫斯基，可能是俄羅斯總統普亭 結束烏克蘭戰爭或避免代價高昂的長期占領的最便捷作法。一旦烏克蘭領導人沒了，普亭就可以找傀儡領袖替代。