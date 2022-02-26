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不讓美協助離境 澤倫斯基：我需要彈藥 而不是搭便車

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基26日發布一段他在基輔市中心街道上錄製影片，強調他仍在基輔。他婉拒美方官員要他離開基輔的提議，稱「我需要彈藥，而不是搭便車」。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基26日發布一段他在基輔市中心街道上錄製影片，強調他仍在基輔。他婉拒美方官員要他離開基輔的提議，稱「我需要彈藥，而不是搭便車」。（美聯社）

美國官員及烏克蘭官員透露，美國政府26日敦促烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)離開基輔，以免被持續推進的俄羅斯軍隊俘虜或殺害，但他拒絕了這項提議；澤倫斯基說，「我需要彈藥，而不是搭便車」；他當天還發布了一段他在基輔市中心街道上錄製的影片，強調他仍在基輔。

「我們不會放下武器。 我們會保護國家，」澤倫斯基說：「 我們的武器是我們的真理，我們的真理是我們的土地、我們的國家、我們的孩子。我們將捍衛這一切。」

了解談話內容的美國高級情報官員說，澤倫斯基顯得很樂觀，面對美國表明將協助他離開基輔，他的回應是：「戰鬥就在這裡；我需要彈藥，而不是搭便車」。

在對烏克蘭各地城市和軍事基地進行一連串空襲後，俄羅斯軍隊26日正以包抄手法逼近烏克蘭首都基輔。

「敵人將我列首要目標」

儘管面臨嚴重個人風險，澤倫斯基仍誓言將繼續領導烏克蘭政府； 「根據我們掌握的信息，敵人將我列為首要目標，我的家人列為第二目標，」他26日清晨在一次講話中告訴烏克蘭人，「他們想透過摧毀國家元首，在政治上摧毀烏克蘭」。

烏克蘭官員稱，澤倫斯基並未指示自己的安全部門將他轉移到利沃夫(Lviv)等安全城市，儘管他們隨時準備這樣做。

幾周以來，澤倫斯基一直聽到美國官員提出這些警告；他的助理指出，中央情報局局長伯恩斯(William J. Burns)1月飛往烏克蘭與澤倫斯基會面，討論俄羅斯對烏克蘭國家日益增長的威脅時，澤倫斯基曾問到他或家人是否處於危險中。伯恩斯當時並未分享具體信息，但明確表示澤倫斯基需認真對待自己的人身安全。

美：以任何方式幫助他

官員稱，當時情報顯示，早在俄國首批部隊越過邊界之前，俄羅斯突擊隊可能已在基輔；美國高級官員說，美方最近幾天與澤倫斯基就各種安全問題接洽，包括對他最安全的地方是哪裡，以確保烏克蘭政府連續性。

聯邦眾院情報委員會主席謝安達(Adam B. Schiff )說：「我們不僅讓他意識到俄羅斯入侵的威脅，還讓他明白對他個人的威脅。我們隨時準備以任何方式幫助他。」

幾位現任和前任國家安全官員都表示，鏟除澤倫斯基，可能是俄羅斯總統普亭結束烏克蘭戰爭或避免代價高昂的長期占領的最便捷作法。一旦烏克蘭領導人沒了，普亭就可以找傀儡領袖替代。

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