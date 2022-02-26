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一呼百應 駭客力挺烏克蘭 策劃對俄發動網攻

編譯陳律安／綜合外電
駭客已策劃對俄國發動網路攻擊。路透
駭客已策劃對俄國發動網路攻擊。路透

烏克蘭政府號召下，駭客正伸出援手，計劃對俄羅斯政府的網站和官員展開網路攻擊，據悉目前已有約500名駭客響應。

烏克蘭資訊科技（IT）從業人員25日在當地網路論壇分享如何進行分散式阻斷服務攻擊（DDoS）、以及對俄國軍官和政府官員布署惡意軟體。部分外國駭客也已加入行動。

數名烏克蘭電腦專家接受彭博資訊訪問時說，他們已加入一個駭客志願組織，計劃以網路攻擊反擊俄國入侵。這個臨時成立的組織，是響應烏克蘭政府的號召。幾位主事者說，基輔當局24日希望他們協助保衛國家。

基輔資安業者Cyber Unit Technologies共同創辦人阿舍夫是這項攻擊行動的組織者之一，他說，目前已有約500人參與。

瑞士通訊加密業者ARMA設備公司科技長洛吉諾夫說，這些駭客義勇軍結合官方和民間的資源，試圖打造「某種烏克蘭的網路戰爭部門」。俄國駭客也已表態反擊。勒贖軟體組織Conti說，將全力支援俄國政府。

以色列資安專家克雷莫則擔心，俄烏網路戰爭的局勢可能迅速失控，原因是這場網路戰由民間主導，情勢會一發不可收拾。

駭客 烏克蘭 俄國

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