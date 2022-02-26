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旅日烏克蘭人上街訴求和平 要求俄羅斯收手

中央社／東京26日綜合外電報導
旅日烏克蘭人上街訴求俄羅斯收手。 路透
旅日烏克蘭人上街訴求俄羅斯收手。 路透

旅日烏克蘭人今天在日本東京都澀谷車站外舉行抗議活動，訴求讓烏克蘭恢復和平，要求俄羅斯收手。日本曾遭受原子彈攻擊的廣島市與長崎市，今天也分別舉行抗議活動聲援烏克蘭。

日本朝日電視台報導，面對俄羅斯入侵烏克蘭，大批人潮今天下午一時起擠滿澀谷車站外的八公前廣場，不少人手上拿的黃色及藍色烏克蘭國旗隨風飄揚。

這場抗議俄羅斯的活動由旅日烏克蘭人發起，主要是針對俄羅斯武力片面改變現狀，以和平抗議方式要求俄羅斯停手。

除了旅日烏克蘭人外，活動現場也有不少日本人響應，部分民眾手持寫有「讓烏克蘭恢復和平」、「不要攻擊烏克蘭」等海報。

抗議活動也要求日本政府，應對俄羅斯祭出強硬經濟制裁措施，並對烏克蘭提供軍事、人道及金融協助。

富士新聞網報導，由於聚集人潮太多，警方要求活動發起人解散集會；下午2時過後，聚集人潮開始從澀谷車站外離去。

雖然整個抗議活動僅舉行約一小時就結束，但相關人士表示，大約有2000人參與。

此外，日本放送協會（NHK）報導，曾遭受原子彈攻擊的日本廣島市及長崎市，今天分別針對俄羅斯入侵烏克蘭這種強調炫耀擁核國的態度舉行抗議活動。

帶著小孩參加廣島市抗議活動的30多歲女性說，聽聞烏克蘭的母親帶著小孩逃難，心裡覺得坐立難安所以來參加活動，「祈願世上再無核子武器」。

抗議活動發起人之一的安彥惠里香說，在也可能爆發核戰的情況下，曾遭受原子彈攻擊的地方必須發出抗議聲音。

在長崎市參加抗議活動的原爆受害者竹下芙美說，為了讓烏克蘭受苦民眾能重拾往日生活，俄羅斯應該馬上撤退。

烏克蘭 俄羅斯 日本

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