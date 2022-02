美國CNN報導,烏克蘭 總統澤倫斯基26日早上推文表示,現在是決定是否讓烏克蘭加入歐盟 的「關鍵時刻」。澤倫斯基推文寫道:「這是結束長久以來是否讓烏克蘭加入歐盟的關鍵時刻。我已經與歐盟理事會主席米歇爾討論進一步有效協助,及烏克蘭人為了他們自由的未來英勇奮戰。」

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future.