反戰 多國上街示威 教宗破天荒赴俄使館關切

數百名示威者25日聚集在倫敦唐寧街10號首相官邸外，敦促英國採取更多行動。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭 觸發俄羅斯國內外多處出現反戰、反總統普亭示威。波羅的海愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國憂步烏克蘭後塵，有民眾到俄羅斯大使館 外抗議，商店罷賣俄羅斯和白俄羅斯 商品。紐約、華盛頓、日本東京、澳洲墨爾本、德國柏林和法國巴黎等地也有反俄示威。

最早的抗議活動發生在俄羅斯駐華盛頓大使館外，也就是俄羅斯總統普亭宣布他發動軍事行動的3個小時之後，許多抗議民眾在華盛頓揮舞著烏克蘭國旗，高呼「遏止俄羅斯侵略」。

在倫敦，有數百名示威者聚集在唐寧街10號首相官邸外，敦促英國採取更多行動。示威者中有許多烏克蘭人，有些人在哭泣。

在巴黎，一名示威者告訴路透：「我覺得我們正處於整個世界都非常危險的時刻。」巴黎的知名地標艾菲爾鐵塔25日起連續3天打上藍黃光，以表達「對烏克蘭人民的支持」。

在馬德里，曾獲得奧斯卡獎、今年再獲奧斯卡獎提名的哈維爾巴登（Javier Bardem）加入約100名抗議民眾行列，在俄羅斯大使館外示威。

立陶宛首都維拉紐斯24日有人焚燒護照和旗幟，抗議俄國入侵烏克蘭。(美聯)社

在瑞士首都伯恩（Bern），有數百人聚集，他們拿著烏克蘭國旗，高喊「烏克蘭要和平！」。

在貝魯特、特拉維夫、都柏林和布拉格也有示威活動。

在都柏林，俄羅斯大使館大門旁的俄國雙頭鷹國徽被潑上紅色油漆。

破天荒的，教宗方濟各25日忍受膝蓋疼痛，親自前往俄羅斯駐教廷大使館表達關切之意，過去教宗都以召見外國大使方式轉達訊息，教宗親赴外國使館是前所未見違背外交儀節的方式。

另外，多名躋身俄企董事局的歐洲高官請辭抗議，包括芬蘭前總理阿霍（Esko Aho）辭任俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的獨立董事；義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）辭任俄國最大汽車共享服務公司Delimobil董事；奧地利前總理克恩（Christian Kern）辭任俄羅斯國鐵董事。