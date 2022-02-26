烏女教師浴血不屈 倖存照震撼全球

烏克蘭女教師庫里洛在戰火中受傷的照片24日登上許多國際媒體版面。(Getty Images)

一名烏克蘭 女教師在戰火中受傷的照片今天登上許多國際媒體版面。只見她滿臉血跡、表情驚恐。她將今天的倖存歸功於有「守護天使」在旁，並表示就算浴血也不屈服。

紐約郵報引述獨立的莫斯科時報報導，52歲的庫里洛（Olena Kurilo）從哈爾科夫（Kharkiv）郊區一所醫院走出來時，裹在臉上的紗布還滲出血跡，俄軍飛彈攻擊使她臉部遭窗戶玻璃碎片割傷。庫里洛說：「在那一瞬間，我只想到『天哪，我不要死』，在極度驚恐下，我感覺不到疼痛。」

歐洲新聞台在推特上傳的一支影片片段，庫里洛被拍到臉上被割傷流血，頭上纏著紗布，她說她的家「被完全炸毀」。

她說：「我的家已經沒有窗戶和門，一扇門甚至飛了出去，整個地板被掀掉…我就是運氣很好，一定是有個力量強大的天使守護我，我才能活下來。」

目前官方尚未公布俄軍攻擊造成的傷亡人數，但居民表示，有一名死者年僅13歲。

莫斯科時報報導，爆炸在兩棟嚴重受損的5層樓公寓大樓間炸出了一個約4.5公尺寬的坑洞，目前仍有20位居民住院。

庫里洛反覆地說，「從沒想過這種事情會發生」；「我自己是名導演和教育工作者，我們研讀過歷史，但從未想過這種事情會降臨在這塊土地上」。

儘管俄羅斯 的入侵構成危險，但庫里洛矢言會留下來戰鬥。她說：「無論如何，我寧死都不會向（俄羅斯總統）普亭 屈服。」

此外，美國CNN報導，56歲的烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）今天扛著一把AK-47突擊步槍現身基輔街頭，已經準備要保家衛國。他和一群民眾站在街頭，當中有人身穿軍用背心、背著步槍，有人戴著鋼盔，也有人身穿便服，顯然並非正規軍隊。

波洛申科說，號召民眾保衛家園的行動大概兩天前展開，有很多人排隊要加入，且大多是平民，許多人從未參軍，不過能夠派發的武器不多。

波洛申科表示，這非常感人，這顯示烏克蘭人有多痛恨俄羅斯總統普亭，又多麼願意挺身對抗俄國入侵，「普亭根本就是一個喪失理性的瘋子」。

2014年，身價億萬的巧克力糖廠老板、有「巧克力大王」之稱的波洛申科當選烏克蘭總統，但他在2019年4月總統大選慘敗，輸給喜劇演員出身的政壇新手澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。