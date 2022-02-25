烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

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「敵人入城，就在今夜——在黎明升起前，俄軍將不惜一切代價，只求攻陷烏克蘭 的首都...」入侵烏克蘭的俄羅斯大軍，25日上午開始進入首都基輔都會區。儘管俄軍的輕裝前鋒部隊，一度突入了烏克蘭國會與政府中樞區，但在烏軍快速回防下，並沒能成功「斬首烏國政府」。儘管同一時間，美國、歐盟已正式將俄國 總統「普丁本人」列入國際制裁名單，但普丁卻仍於25日下午公開在電視轉播上當著全世界的面，向烏克蘭軍方喊話「快點政變推翻澤倫斯基政府」，並以此作為「停火談判」的先決條件——但對俄軍入侵，憤怒至極的烏克蘭軍民，反而選擇了「全民武裝」，並於26日清晨開始與十面圍攻基輔城區的俄國大軍，爆發激烈且血腥的死鬥巷戰。

➤➤➤烏克蘭戰報#08：反戰的俄國母親與「零戰損」俄軍？

烏克蘭的激戰現況，目前全部集中在290萬人口的首都基輔都會區。根據各國戰地記者與烏克蘭國防部的衝突警報，基輔目前正遭到俄軍地面部隊多方突襲——目前整座城市已確定陷入「全面巷戰」；截至基輔時間26日清晨4時為止，俄軍主要的進攻方向與目標分別有三：

（1）斬首烏克蘭總統：俄軍正從基輔城西的舒里亞夫卡區（Shuliavka），沿著橫貫首都的第二大幹道「勝利大道」，直攻澤倫斯基總統可能所在的中央指揮碉堡，目前兩軍在「基輔動物園」一帶激戰，俄軍正使用重型火砲與空襲，殺傷掃蕩平民住宅在內的烏軍防線；

（2）摧毀首都的電力與供暖系統：原本主攻路線集中在聶伯河以西的俄軍，26日清晨跨越了聶伯河東區，並強襲基輔東北郊的CHP-6火力發電廠。由於CHP-6是供電基輔大都會區的重要來源，也是目前首都只有5°C的供暖關鍵，因此俄軍的強襲破壞卻無意保存占領的作法，也明顯具有「渴殺基輔全城」、提前摧毀首都通訊與軍民戰意的恐嚇目的；

（3）空降基輔南郊，爭奪「瓦西里基夫空軍基地」：俄國空降軍在25日清晨2點左右，空降突襲了位於基輔西南郊區30公里的瓦西里基夫空軍基地，但直到清晨4點為止，俄軍都仍無法突破烏軍的機場防線，甚至傳出有載滿傘兵與重裝備、準備迫降強奪機場的俄國IL-76運輸機，在基輔西南被擊落（但目前無法證實烏軍的說法）。

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此前，俄國空降軍曾數次突襲基輔西北的安諾托夫機場、甚至付出極為死傷的慘重代價，但安諾托夫的跑道目前已經損毀無法復原，因此部隊才會迂迴到基輔西南側，試圖攻下瓦西里基夫，作為「斬首首都」的空降前進基地。

但俄國空降軍的強襲，似乎並沒有辦法突破烏軍的首都戰略部署，儘管有夜色掩護、精銳戰力也更為優勢，但在缺少重裝備與空中有效火力支援的條件下，瓦西里基夫的狀況似乎也與安諾托夫類似，空降軍一落地就馬上被烏軍火砲與反裝甲飛彈猛轟壓制。

早在25日中午，俄軍的前鋒斥侯就已首次攻入基輔市中心北區的奧波隆區——這也是俄軍入侵以來，烏克蘭首都第一次遭遇「地面攻擊」——儘管朝市中心、烏克蘭總統府方向突進的俄軍部隊不久後就被包圍全殲，但跟進部隊仍持續南下，並沿著基輔西郊開始部署「圍城作戰」。

在俄軍開始切斷基輔西側出口後，烏克蘭總統澤倫斯基也在政府大樓前與政府的核心幕僚一同「直播宣示」，他強調自己沒有、也不會逃離基輔，一定會與烏克蘭人民抗俄衛國到最後一刻；同時，烏克蘭內政部與基輔市府也在周五午後開始「武裝全城市民」——只要願意留守者，就能登記作戰、憑身分證領取步槍與彈藥，

「只要你願意打，無論男女老幼，願意拿槍、願意拿汽油彈，我們就會帶領大家抗戰到最後一刻！」

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基輔的全民皆兵，不僅只有一般平民。像是在週五下午一度遭遇俄軍小股突襲的烏克蘭國會，目前所有議員也都分發到「槍械配給」；同時基輔市長也扛著機關槍在首都指揮巷戰防線。

但最微妙的是，在前一次大選中輸給澤倫斯基、後來還被澤倫斯基爭議指控「叛國罪」（與烏東分離主義者收購煤礦），一直到幾個星期前才返國接受審判差點被澤倫斯基逮捕的烏克蘭前總統——「巧克力大王」波羅申科——周五也與一票親信，帶著政府配給的AK-47與反戰車飛彈，親上城區前線要共赴國難。

在《CNN》的最後專訪中，波羅申科再次強調烏克蘭軍民的絕對團結，並痛斥俄國總統普丁「腦子有洞才會開戰」，強調烏克蘭人現在恨死普丁了、俄國絕不可能併吞烏克蘭。直播記者最後有些不合時宜地問波羅申科：「您覺得自己能在前線作戰存活多久？」

「我會拚死戰鬥到永遠！」表示自己將與基輔共存的波羅申科，如此說。

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截至基輔時間26日清晨5點為止，烏克蘭全國範圍的戰線除了基輔以外，位於烏東緊鄰俄國編進的要塞城市哈爾科夫，也因烏克蘭軍民死守不降而遭遇俄軍「全城猛轟」，而在南方的敖德薩與赫爾松周邊也有猛烈陸空砲擊。

根據烏克蘭與白俄羅斯 邊境的說法，第一波穿越白俄羅斯的俄國侵攻軍，雖然正快速集結至基輔周圍，但部隊的傷亡規模、以及俄軍後勤糧草斷鏈的協調問題，似乎都比想像更為嚴重——原本外界以為的俄國空中火力與電戰優勢，不僅沒能徹底壓制烏克蘭的防空系統，直到26日清晨為止，烏克蘭戰機與彈道飛彈，都還能持續朝各地俄軍進行零星反攻。

但這樣的纏鬥狀態還能持續多久？根據白俄羅斯境內的目擊資料，惱羞成怒的俄軍目前正積極從西部軍區向白俄境內派出「裝甲增援」，其中包括了大量的戰車、重型火砲與工兵設備。如果無法有效截斷北方邊境，持續從白俄南下的更多俄軍，也將對基輔圍城戰帶來更沉重的威脅。