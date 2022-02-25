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烏克蘭戰報#08：反戰的俄國母親與「零戰損」俄軍？

轉角24小時
圖為在莫斯科被逮捕的抗議民眾。(Getty Images)
圖為在莫斯科被逮捕的抗議民眾。(Getty Images)

「俄軍否認、甚至揚言逮捕一切的戰損報導，卻嚴格封鎖自己的傷亡報告。」俄軍入侵烏克蘭的戰爭行動，正進入圍攻基輔的關鍵時刻。但當國際輿論憤怒譴責普丁總統的同時，俄國各地的一般民眾，24日開始卻自主性地大舉上街示威「反戰」，甚至遭俄國鎮暴警察強行鎮壓、超過1700人被捕，悲憤與懊惱的氣氛亦在全球俄裔社群內發酵——然而在戰火燒遍烏克蘭之際，俄國電視媒體卻受到嚴厲的管制命令：在電視新聞裡，只有頓巴斯遭遇烏軍猛烈轟炸的報導，完全沒有俄軍突襲圍攻、轟炸基輔的新聞，「俄軍的攻擊都是精準轟炸，但所有官方資訊都完全不能提到我軍的戰損與死傷更新。」

俄軍對烏克蘭入侵行動，從2022年2月24日清晨5點「正式宣戰」後，俄國通信部的通訊監管局隨即代表中央政府向「全俄國所有境內媒體發出嚴正警告」，要求所有俄國媒體不得使用「俄國官方新聞稿」以外的戰況來源，一切新聞資料必須以政府通報為基準，以防非常時期的敵人混合戰。若有不從者不僅將恐遭撤照封鎖，負責記者還可能面臨重罰與刑事責任。

一名名沒有徽章的士兵橫躺在前線地區哈爾科夫的街道上，烏克蘭軍方聲稱他是一名在戰鬥...
一名名沒有徽章的士兵橫躺在前線地區哈爾科夫的街道上，烏克蘭軍方聲稱他是一名在戰鬥中喪生的俄羅斯軍人。(路透)

然而在俄國的國防部資訊裡，直到2月25日中午為止，俄軍的戰場新聞更新都只強調「俄軍的精準攻擊成功癱瘓了烏軍的侵略能力」；但同一時間卻完全不提、也拒絕公布俄國自家部隊「戰損與傷亡」資訊——儘管各大國際通訊社所認證的前線照片，確實拍到了俄軍士兵陣亡、或至少裝備戰損的消息，但俄國國防部卻總只以「假新聞」一語駁斥，卻沒有給出相應的戰場資訊。

類似的「資訊隱蔽」問題，不僅只發生在敏感的戰爭傷亡數據上，對於俄國軍勢的侵攻動態，俄國本地電視、特別是官媒系統，也都出現了明顯的內容篩選。像是法國大報《世界報》的莫斯科特派員維特金（Benoît Vitkine），就特別提到了傳播力最強的《俄羅斯電視》在24日早報的戰爭報導：

「在俄羅斯電視上，俄羅斯就像是沒有攻擊烏克蘭一樣。官方所謂的『戰鬥』只發生在頓巴斯地區，新聞完全不提俄軍在地面或烏克蘭其他戰場的消息。我看了整整２個小時的電視，卻只看到10秒鐘的基輔，旁白字卡只寫著『俄軍高精準打擊』，其他沒有了。」

俄國官方不斷重申，俄軍沒有轟炸非軍事目標、也沒有攻擊城市平民區——儘管在開戰的第一小時裡，俄國空軍發射的反輻射飛彈，就直接插進了基輔市中心的公車站裡，各地平民被炸死的照片，亦在不同國際媒體間廣傳確認。

「在俄羅斯電視上，俄羅斯就像是沒有攻擊烏克蘭一樣。官方所謂的『戰鬥』只發生在頓巴...
「在俄羅斯電視上，俄羅斯就像是沒有攻擊烏克蘭一樣。官方所謂的『戰鬥』只發生在頓巴斯地區，新聞完全不提俄軍在地面或烏克蘭其他戰場的消息。我看了整整２個小時的電視，卻只看到10秒鐘的基輔，旁白字卡只寫著『俄軍高精準打擊』，其他沒有了。」 。(取材自Benoît Vitkine推特)

事實上，俄國軍方以「戰時保密」為由的資訊管制，也讓許多俄國民眾——特別是義務役男的父母們極為悲憤與焦慮——像是著名的俄羅斯軍中人權NGO「俄國士兵母親委員會聯盟」（Soldiers' Mothers ），近日就接到了大量的軍眷求救報案，但陳情的內容都高度重疊：

「我的兒子被軍隊長官強抓去烏克蘭前線打仗了！」

士兵母親聯盟表示：突如其來的大量陳情，全都是入伍的「義務役男」突然調轉部隊與家人失去音訊。誰知經過與比對與訪查後，卻發現這些年輕役男是在最近兩周被抓入烏克蘭入侵部隊「非法充軍」。

在俄國，成年男性需要入伍服1年的兵役，但戰鬥部隊卻是以志願役職業軍人的「簽約士兵」為主力。根據俄國法律規定，一般義務役新兵是不能參加戰鬥任務，除非特殊時申請或許可，或該員簽字成為「簽約士兵」，否則一般都要經過至少1個月的申請程序。

圖為根據「俄羅斯士兵母親委員會」說法，在前線村莊Veselaya Lopan，已...
圖為根據「俄羅斯士兵母親委員會」說法，在前線村莊Veselaya Lopan，已有超過100名俄國士兵在附近火車站待了5天，他們沒有口糧，只能自己購買食物。(取材自推特)

但在當前大量失聯的義務役男通報裡，許多家屬卻發現自家的兒子，是在上個星期被軍中長官突然要求「簽下出戰合約」，許多阿兵哥是在清晨被緊急叫醒強迫簽名，如果猶疑者就會被施以各種羞辱處份。但簽字之後，這些義務役菜兵卻會被緊急調轉部隊，並沒收隨身電話、全面嚴禁對外聯繫。

士兵母親向俄國獨立媒體《梅杜莎》表示：同批入伍的役男家長群組裡，近期不斷出現「聯絡不到兒子」的消息，一開始大家以為是例行軍演管制，但狀況越來越不對。有的役男偷偷打電話回家說自己被強押簽下戰鬥合約，但嚇壞的家人打電話找相關單位質問後，該名士兵卻打回家來哭訴被部隊嚴厲懲罰，自此再度隨部隊失聯。

在許多通報裡，士兵們全被沒收手機與通訊裝備，甚至還在「尚未正式開戰」的數星期前，隨俄軍部隊直接入駐烏東盧干斯克親俄武裝控制區。但相似的狀況皆是：大家都被警告不能「外洩軍機」，強迫簽字上戰場要去哪裡？卻也沒有人告訴自己。

圖為在莫斯科表達「反戰」訊息的民眾。(美聯社)
圖為在莫斯科表達「反戰」訊息的民眾。(美聯社)

「我崩潰了，我的兒子到底去了哪裡？我瘋狂打遍了每一通電話，但所有號碼都沒有回應。」

一名崩潰的役男母親，向報導陳情：自己的祖籍其實有一部分血統來自於蘇聯解體前的烏克蘭，自己的娘家根本就在目前被俄軍入侵的戰區烏克蘭，「這下怎麼辦？我們一族該怎麼辦？我和我妹妹哭了一早上——我人在俄國這裡，她卻在烏克蘭那裡。」

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