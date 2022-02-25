烏克蘭在台留學生連線基輔 當地不少人自願上戰場打仗

就讀中山大學教育所博士生林歐莉亞透過視訊關心烏克蘭友人情況。記者陳弘逸／攝影

台灣高雄有3名烏克蘭 台留學生 在中山大學就讀，透過留學生與當地友人視訊得知，當地砲聲隆隆，基輔不時有飛機呼嘯而過；政府也透過訊息通知居民今晚可能有空襲，要求及早避難；當地也有許多男性，自願從軍上戰場打仗。

影片來源：聯合新聞網

35歲林歐莉亞抵台6年，就讀中山大學教育 所博士，與在台灣的丈夫結婚近10年，育2個兒子分別為6、9歲，在家鄉還有哥哥、父親以及其他親戚。她說，42歲的已婚哥哥，即使有心臟疾病，仍瞞著妻子與親人獨自從軍，事後才告知家人。

同樣就讀中山大學就讀的羅丹尼，53歲的父親仍在基輔，住家附近不遠處已有民宅被炸毀，他的父親未來也可能會上戰場。

在台就讀的烏克蘭留學生，大多期盼親友能到台灣；林歐莉亞擔憂，年邁的父親身體無法承受長途旅行；羅丹尼則說，烏克蘭學生若想要抵台，就必須去俄羅斯首都莫斯科的台灣代表處才能辦理入境手續，這是一個尷尬的難題。

羅丹尼坦言，烏克蘭抵台非常遙遠，也沒有資源，可以讓親友過來，若現在要出國也只能去波蘭等歐洲鄰近國家。

透過視訊林歐莉亞在烏克蘭友人說，當地男性，都已做好心理準備，早晚都有可能要上戰場去打仗，不少人還沒等到政府通知就自願從軍。友人還說，在烏克蘭可聽見遠處隆隆的炮火聲，天空不時也有飛機呼嘯而過，但不知道是哪一國的飛機，晚上睡不好，也會接連聽到爆炸聲。

從視訊中也可，看到基輔街道上，有不少人已經打包好簡單的行李，也帶著寵物貓一同到地下室避難；林歐莉亞友人說，會自願上戰場，但林仍憂心他的安危，並叮嚀，未必只有從軍，也可用其他方式來幫助國家。