有圖…俄烏戰爭民航機全繞開 烏克蘭上空出現驚人大洞

烏克蘭24日宣布關閉東部機場，並將部分空域列入危險區域。實際點開即時航班跟蹤系統，可見多架民用飛行器皆特意「繞開」，在烏克蘭上方形成一個空洞。圖／廖振順提供

俄羅斯 進攻烏克蘭 ，兩國衝突越演越烈，烏克蘭24日宣布關閉東部機場，並將部分空域列入危險區域。實際點開即時航班跟蹤系統，可見多架民用飛行器皆特意「繞開」，在烏克蘭上方形成一個空洞。有學者形容，很少會有這樣的情形發生，也有高中教師說，這種地圖可不是天天都看得到。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，所有航空公司在做航路規畫時，都會參考航空情報資訊，這個情報叫做「NOTAM」，情報裡就會提供整個航路中的各種資訊，包含演習、或是空域暫時性關閉，以及其限制性，各種情況都會呈現。

盧衍良說，航空公司在做航機派遣、規畫航路時，會根據這個情報走適當的路，航路調整每一天都會發生。他也提到，航空情報甚至可以明確講出哪些經緯度範圍有戰爭，當航空公司認為該處安全風險，就會調整航路。

烏克蘭上方出現一大塊空洞，高中退休地理教師廖振順表示，這不是第一次出現，但在烏克蘭確實是第一次。他提到，現在只要有紛爭的敏感地區，就算當事國沒有宣告領空禁航，各個民航業者都會儘量避開潛在危險區域，過去在前南斯拉夫、敘利亞也曾發生過。

「中間空一塊確實很特別。」長榮 大學航管系教授黃泰臨說，很少會有這樣的情形發生，上空有淨空也很好，不然航空器被打下來就慘了，通常航空公司會願意付出更多成本，繞過戰爭區域。他也說，一般航空公司客貨運夏季跟冬季班表很早就有規畫替代路線，但戰爭是臨時、特殊的事件，要馬上申請改道。

實際上，馬來西亞航空公司MH17班機2014年在烏克蘭上空遭到擊落，造成298人喪生。根據國際調查人員說法，馬航這架波音（Boeing）777飛機是遭到一枚從烏克蘭東部發射的俄羅斯製飛彈擊中墜落，發射地點位在親俄的烏克蘭叛軍占領地區，但俄國否認事件關聯，至今仍無調查結果。

一位不具名人士指出，這起事件發生後，只要烏克蘭境內一有緊張氣氛，不用等到戰爭開打，民航機就會自動繞開，以避免憾事重演。他也提到，其實民航機繞道並不單只會發生在戰亂地區，舉凡該地區有軍事演習，基本上民航機也都會迴避。

該不具名人士也以台海為例，假若中共要在東海軍演，或是台灣軍方要軍演、試射飛彈，我方國防部也會發布相關通報，並且會報給海巡署、交通部、民航局等單位，告知業管單位要迴避，該條航線、航道就不會出現民用運輸工具。