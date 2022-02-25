烏克蘭戰報#07：俄軍闖入基輔 烏軍反轟俄空軍基地

圖為烏東邊境的哈爾科夫，一名俄軍被擊殺。(路透)

「俄國 大軍兵臨基輔城下，但俄國本土空軍基地也遭烏克蘭 『空襲』反擊。」在發動入侵24小之後，俄國三路進逼的侵攻大軍，目前正從白俄羅斯方向的北方戰線，源源不絕地南下朝烏克蘭首都基輔進攻——但25日上午8點前後，俄軍位於烏俄邊境羅斯托夫州的米列羅沃空軍基地，卻突然遭到彈道飛彈襲擊，目前傷損不明只確認「機場正在烈焰燃燒」；可同時，烏克蘭國防部卻在9點緊急發出「首都備戰警告」，指一批俄軍正搭著多輛偷來的烏軍卡車，喬裝成烏克蘭軍人的模樣「正高速突入基輔市區」。

目前烏克蘭的全線戰事，全面聚焦在首都基輔的斬首戰役。根據烏克蘭內政部25日上午9時的說法，俄國空降軍雖然在安諾托夫機場（基輔西北20公里）被擊退，但穿越車諾比往南進攻的俄國戰車兵團，卻在首都北郊30公里的季梅爾鎮一帶與烏軍激戰。

烏克蘭運輸機在基輔南郊墜毀，由於墜機同時，基輔西北20公里的安托諾夫機場，正遭遇俄軍空降軍突襲，因此烏軍運輸機很可能是遭到俄軍擊落。(美聯社)

儘管斷後的烏軍緊急炸毀了通行橋梁，並自炸北向的高速公路，但俄軍南下的集結規模卻正快速擴大，甚至連一度宣稱「收復」的安諾托夫基場一帶，都在25日9點左右恢復兩軍戰鬥——從新聞目擊畫面可知，俄國的戰車部隊已經開入機場周邊，可地平線上卻是火光沖天、顯示戰況頗為激烈。

「烏克蘭的傘兵精銳正在季梅爾與伊萬基夫（基輔北郊30~40公里一帶）迎擊俄軍，全面抗戰！」在烏克蘭軍方的通報中，也確認俄軍已逼近至基輔城郊。但不久之後，烏克蘭國防部卻突然發出警報，指至少兩輛被擄走的烏軍卡車，正載著滿滿的俄國喬裝部隊，從基輔北側的奧波隆區，全速往基輔市中心駛去。

奧波隆區位於聶伯河西岸，離激戰中的安諾托夫機場也有10公里遠，中間隔著相當密集的都會建築群。但此地離基輔市中心距離非常近，如果以總統官邸瑪麗亞宮、烏克蘭中央銀行大樓...等行政中樞來算，兩地交通距離只有7公里，因此「敵軍入城」警報也讓基輔軍民瞬間緊張不已。

季梅爾鎮一帶被炸斷的橋。(取材自推特)

雖然奧波隆區的俄軍滲透，很快就在半小時後由軍方宣布「成功殲敵」，但烏俄兩軍卻仍在其城區的基輔市立診所醫院周遭爆發激烈巷戰，直到上午10點30之後，市區交火的戰鬥槍聲更為猛烈——這也是俄國入侵烏克蘭30小時以後，基輔首都區第一次通報的「地面作戰」。

根據前線記者與民間通報的整合資料，俄國的北路侵攻軍目前主要沿著聶伯河西岸朝基輔前進。雖然烏克蘭首都駐軍頗為積極的迎敵反擊，但俄軍的南侵卻只是被拖延，而沒能被有效擊退或殲滅。因此，目前工兵部隊已經開始在基輔北側破壞橋樑、公路幹道，試圖盡可能拖延俄國裝甲部隊朝首都進逼。

在首都圈情況緊張的同時，俄軍位於烏俄邊境羅斯托夫州的米列羅沃空軍基地，周五上午8點左右也突然遭到烏克蘭發射的短程彈道飛彈空襲。目前已知機場內有裝備著火爆炸，但不確定駐紮在基地裡的俄軍Su-30戰鬥機是否中彈。

圖為奧波隆區民眾目擊的戰車行駛畫面，但尚未能確認這是烏克蘭軍、還是俄軍的喬裝混入。雖然奧波隆區的俄軍滲透，很快就在半小時後由軍方宣布「成功殲敵」，但烏俄兩軍卻仍在其城區的基輔市立診所醫院周遭爆發激烈巷戰，直到上午10點30之後，市區交火的戰鬥槍聲更為猛烈——這也是俄國入侵烏克蘭30小時以後，基輔首都區第一次通報的「地面作戰」。(取材自推特)

儘管在頭24小時的空襲中，俄國的空襲行動主要鎖定烏軍的空軍、雷達、防空與反擊飛彈部隊，但米列羅沃基地的爆炸，卻也顯示了烏東戰線的烏克蘭部隊，似乎沒有受到太嚴重的轟炸打擊。

烏克蘭內政部表示：由於俄軍特種部隊已經南下朝首都逼近，預計「很短時間內」基輔恐怕得遭遇城市巷戰或癱瘓攻擊。情報顯示，俄軍的可能目標除了「斬首烏克蘭政府領導層」外，也將以破壞電力、供水、電信與網路訊號為主，並伴隨各種燒殺破壞的恐怖行動，盡可能地造成民眾恐慌，逼使上萬民眾棄城出逃，進而造成堵車癱瘓，阻礙烏克蘭軍隊的機動與集結能力，最後以此讓烏克蘭民心崩潰，並向俄國的無條件投降。