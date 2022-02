影／烏克蘭奶奶飆罵俄士兵：他X的為何來我們的土地

俄軍自24日起分三路攻打烏克蘭 ,包括首都基輔等主要城市傳出遭到空襲。有烏克蘭民眾在推特上傳一則影片,畫面中一名烏克蘭勇奶奶無懼敵方士兵,在疑似滿是俄羅斯 士兵站崗的烏克蘭街頭,直接告訴他們最真實的想法。

該名滿頭白髮的烏克蘭婦女,在寒冷的街頭裹著黑色大衣,中氣十足地大聲與疑似是俄羅斯的士兵對話。乍看之下,該名奶奶似乎沒在怕對方手持著槍,直挺挺地站在士兵面前向他表達看法。而接受對話的士兵則聽不出怒氣,似乎較為理性地在與她溝通著。

有網友翻譯包括勇奶奶和俄羅斯士兵的對話,大旨為:

奶奶:你他X的為什麼來我們的土地?這裡是我們的土地,放下你的槍,或至少在你的口袋裡放一些穀物,這樣當你躺在地裡時,它就會生長。

士兵懇求:請不要說下去了,我們的談話不會改變任何事,也不會解決所有這一切的問題(意指不在他們的權力範圍內)。

網友在求得翻譯後,大讚該名俄羅斯士兵,不管能不能改變現狀,「至少他沒有傷害她。」有人也認為,「還好這名奶奶面對的是俄羅斯士兵,而非巴基斯坦士兵,不然的話,她可沒那麼幸運」。

但也有網友質疑,影片中的士兵似乎不是俄羅斯士兵,而是烏克蘭當地的士兵駐守。士兵的回答,似乎認為他在這裡是合理的,也有人覺得士兵也可以選擇逃跑,不一定要站在這裡,做這些荒唐的事。

#Ukrainian women are not afraid of enemy soldiers and bravely tell them to their faces what they think. pic.twitter.com/OtuFu6sBvc