影／烏克蘭奶奶飆罵俄士兵：他X的為何來我們的土地

一名烏克蘭婦女疑似面對俄羅斯士兵，當面說出她的想法。（取材自推特）

俄軍自24日起分三路攻打烏克蘭 ，包括首都基輔等主要城市傳出遭到空襲。有烏克蘭民眾在推特上傳一則影片，畫面中一名烏克蘭勇奶奶無懼敵方士兵，在疑似滿是俄羅斯 士兵站崗的烏克蘭街頭，直接告訴他們最真實的想法。

該名滿頭白髮的烏克蘭婦女，在寒冷的街頭裹著黑色大衣，中氣十足地大聲與疑似是俄羅斯的士兵對話。乍看之下，該名奶奶似乎沒在怕對方手持著槍，直挺挺地站在士兵面前向他表達看法。而接受對話的士兵則聽不出怒氣，似乎較為理性地在與她溝通著。

有網友翻譯包括勇奶奶和俄羅斯士兵的對話，大旨為：

奶奶：你他X的為什麼來我們的土地？這裡是我們的土地，放下你的槍，或至少在你的口袋裡放一些穀物，這樣當你躺在地裡時，它就會生長。

士兵懇求：請不要說下去了，我們的談話不會改變任何事，也不會解決所有這一切的問題(意指不在他們的權力範圍內）。

網友在求得翻譯後，大讚該名俄羅斯士兵，不管能不能改變現狀，「至少他沒有傷害她。」有人也認為，「還好這名奶奶面對的是俄羅斯士兵，而非巴基斯坦士兵，不然的話，她可沒那麼幸運」。

但也有網友質疑，影片中的士兵似乎不是俄羅斯士兵，而是烏克蘭當地的士兵駐守。士兵的回答，似乎認為他在這裡是合理的，也有人覺得士兵也可以選擇逃跑，不一定要站在這裡，做這些荒唐的事。