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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

轉角24小時
墜毀在基輔的不明飛行物應該確定是「戰鬥機」，但灰燼中目前尚無尋找到足可辨識敵我的標誌。（取材自推特）
墜毀在基輔的不明飛行物應該確定是「戰鬥機」，但灰燼中目前尚無尋找到足可辨識敵我的標誌。（取材自推特）

「在基輔上空爆炸的，是俄國空軍？還是烏克蘭的自家戰機？」俄國入侵烏克蘭的全面戰爭，在開打頭24小時裡，陷入了超乎莫斯科想像的死鬥苦戰。儘管兵力與武裝佔絕對優勢的俄國20萬大軍，在北、東、南方的三路戰線都搶得上風，甚至猛轟奪下了車諾比核災封鎖區，但烏軍卻無俄國期待的一戰即潰，反而以各種極為悲壯的方式決死反擊——這不僅讓俄國的空軍、陸軍遭遇了超乎預期的戰損與死傷；俄國本土極為明確而強烈的民間反戰情緒，也根本動搖了克里姆林宮自行號稱的開戰大義。

截至基輔時間25日凌晨5點30分為止，烏克蘭戰局的大勢概況，是東方戰線激戰僵持、南方線戰俄軍順利推進，但最為關鍵的卻是從白俄羅斯越境入侵的北方戰線——雖然俄軍的陸路攻勢不甚快速，但從白俄出發的攻擊直升機大隊與特種兵「空降強襲」，卻直接攻入首都基輔北郊20公里的安諾托夫機場（GML），試圖直接佔領烏克蘭心臟地帶的空運橋頭堡，好讓重裝甲部隊能降落入境，直接跳過戰線「斬首基輔」。

圖為空降強襲安托諾夫機場的俄軍直升機隊。（美聯社）
圖為空降強襲安托諾夫機場的俄軍直升機隊。（美聯社）

然而俄軍對安諾托夫機場的掌控似乎不如預期順利，儘管一度壓制空港，但烏軍卻很快帶著重裝甲精銳「反殺包圍」。直到25日清晨為止，首都北郊的機場戰鬥都還沒有完全結束，整體戰況似乎對孤軍深入的俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）頗為不利。

與此同時，明顯展示出「首都斬首」企圖的俄國大軍，25日清晨4點30左右，再度向基輔市區發起空襲——但讓俄軍也出乎意料的是，烏克蘭首都圈的防空系統似乎沒有此前戰報宣稱的一樣「已被俄國飛彈癱瘓」，因為在全球直播中，基輔城區的反飛彈系統確實成功攔截了一部份的來襲飛彈，甚至有至少一架「不明軍機」，就在轉播當下被擊落、當空爆炸。

圖為聶伯河畔，燃燒中的基輔市區。（美聯社）
圖為聶伯河畔，燃燒中的基輔市區。（美聯社）

基輔清晨的防空大戰，雖然顯示了烏克蘭首都防線的戰鬥能量仍然完整。但另一方面卻也顯示了俄國入侵的主攻重點，確實鎖定了基輔斬首。根據烏克蘭總統澤倫斯基25日清晨的全國演說，烏克蘭政府並不排除與俄國「談判停火」，但莫斯科卻完全拒絕與基輔的外交接觸，甚至透過安諾托夫機場的空降大戰，派出了特種部隊正突進至首都郊區，「俄軍鎖定要獵殺烏克蘭總統與烏克蘭第一家庭...已達成推翻烏克蘭政府的戰爭目的。」

俄軍25日凌晨對基輔市中心的空襲行動，目前尚無法確認炸射種類？攻擊目標？與飛彈或軍機類型？僅知首都圈各地皆遭到巡弋飛彈轟炸，烏軍的防空與反飛彈系統正常啟動——烏克蘭內政部更在5點表示：烏軍在基輔市中心、聶伯河東岸的達爾尼齊區，當空擊落了一架「俄國軍機」。

但同樣駐在基輔的《CNN》卻在爆炸半小時後發出相反的報導——烏克蘭官員向《CNN》表示：這架在達爾尼齊區爆炸的飛行物體，其實是被俄國防空系統擊落的「烏克蘭空軍的Su-27戰鬥機」。雖然在俄軍飛彈空襲的期間，基輔市民確實聽到噴射機低空飛過的聲響，但在當前狀況下，掌握各式飛彈打擊能力的俄軍，幾乎沒有理由讓戰機「自殺性」的低空飛過基輔上空。

俄國入侵烏克蘭的全面戰爭，在開打頭24小時裡，陷入了超乎莫斯科想像的死鬥苦戰。圖...
俄國入侵烏克蘭的全面戰爭，在開打頭24小時裡，陷入了超乎莫斯科想像的死鬥苦戰。圖為在基輔目擊的爆炸。（取材自推特）

目前烏克蘭政府尚未對「擊落軍機」提出確切說法。其有可能是夜間混戰的防空誤判，讓烏克蘭防空系統打下了自家戰機。但最糟糕的可能，則是俄羅斯的空降部隊已經成功在基輔周遭佈署了「防空飛彈系統」，這可能直接讓俄軍完成施加在烏克蘭首都圈上空的「禁航區」。

這架目前敵我不明的墜毀飛行物，以及總數不明的多枚俄國海軍3M-54潛射巡弋飛彈，在基輔東區造成了慘烈的「無差別破壞」，目前已知飛彈炸入了平民區，並在多棟大型公寓建築裡造成爆炸大火。唯因為空襲持續不斷，戒嚴宵禁中的基輔也忙於全城救火，因此本波空襲究竟造成多嚴重的平民死傷？俄軍對基輔首都圈的打擊目標又是甚麼？清晨的混亂亦無法有效解釋。

事實上，根據美軍與北約的情報說法，開戰首日就陷入激烈苦戰的俄軍，目前似乎急於直取基輔、斬首澤倫斯基，以求在最快時間內，達成克里姆林宮自稱的「戰爭勝利條件」——但此一情報掌握，其實早在俄軍入侵10天前，就曾由美國總統拜登親口警告過澤倫斯基。

俄國入侵烏克蘭的全面戰爭，在開打頭24小時裡，陷入了超乎莫斯科想像的死鬥苦戰。圖...
俄國入侵烏克蘭的全面戰爭，在開打頭24小時裡，陷入了超乎莫斯科想像的死鬥苦戰。圖為在基輔市內，接連傳出爆炸之後的火災救援。（取材自推特）

當時，美國總統給澤倫斯基的建議，是要求烏克蘭政府考慮「臨時遷都」，把戰時政府的核心指揮遷往烏西、離波蘭邊境最近的大城利維夫。對於美方來講，利維夫的地理位置較基輔容易防守（歐美使館都轉移此地），就算俄軍全面入侵，也能成為西方運補軍事物資的陸空樞紐；但此一要求卻被澤倫斯基直接拒絕，因為直到俄軍入侵前的24小時，澤倫斯基都不願主動升級危機等級，並為了避免動搖民心與擴散俄國心戰恐慌，決定「死守基輔到最後一刻」。

然而在當前狀況中，基輔所遭遇的侵略風險與斬首壓力，卻是烏克蘭全國所有戰線的「重中之重」。儘管首都圈的武裝戰力目前仍士氣高昂，但在戍衛主力全集中在基輔首都圈時，烏克蘭要從何處取得美國與北約盟軍的「軍事運補」？卻也成為開戰第二天，烏克蘭與國際盟軍最頭痛的下一步問題。

圖為烏克蘭北部的蘇梅市。（取材自推特）
圖為烏克蘭北部的蘇梅市。（取材自推特）

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