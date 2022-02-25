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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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俄烏衝擊 瑞典、芬蘭仍不入北約 立陶宛進入緊急狀態

編譯中心╱綜合24日電

瑞典和芬蘭兩國領導人今天表示，儘管受到俄羅斯入侵烏克蘭帶來的「衝擊」，瑞典與芬蘭仍計畫不加入北約組織(NATO)。

央廣報導，瑞典總理安德森(Magdalena Andersson)說，隨著俄羅斯總統普亭下令發動對烏克蘭的軍事攻擊，「我們進入歐洲歷史上一個新的黑暗篇章」。她譴責俄國行為「明顯違反國際法和違反歐洲安全秩序」。

儘管烏克蘭緊張局勢重新引發關於北約成員資格的辯論，但是這位社會民主黨領導人表示，瑞典仍然存在不加入北約防禦聯盟的立場。

瑞典的鄰國芬蘭也排除立即向北約組織會籍靠攏的可能性。芬蘭外交部長哈維斯托(Pekka Haavisto)說：「我們有一項抵禦危機時期的安全政策。我們將使用我們能夠利用的各種手段，包括與北約夥伴的合作。」

芬蘭總理馬林(Sanna Marin)說，與瑞典不同，芬蘭採用所謂的「北約選項」條款，這意味著「如果芬蘭有其安全上的需要，芬蘭有機會申請北約會籍」。

馬林指出，取得正式成員資格是一場持續的辯論，最近幾周在芬蘭已重新點燃北約會籍問題，並且俄國在烏克蘭的行動可能會引發更廣泛的辯論。

另外，北約成員國挪威譴責俄國「嚴重違反國際法」，並宣布將其大使館從基輔「臨時」遷至烏克蘭西部的利維夫(Lviv)。

同為北約成員國的丹麥召見俄羅斯大使譴責這次入侵。丹麥外長庫服特(Jeppe Kofod)說：「這一天是俄國歷史上的污點。丹麥強烈譴責俄國對烏克蘭的無情和完全無端的攻擊。」

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，立陶宛總統瑙塞達表示，立陶宛進入緊急狀態；烏克蘭鄰國摩爾多瓦總統桑杜也宣布國家進入緊急狀態。

瑙塞達召開國安會議後表示，已簽署法令宣布進入緊急狀態，當地時間24日下午1點起生效，至3月10日。

拉脫維亞外交部則發表聲明表示：「拉脫維亞很安全，我們沒有受到直接軍事威脅。然而，拉脫維亞也必須為可能的安全風險做準備，包括不可預測的難民潮、網路威脅、假訊息攻擊，以及能源相關挑戰。」

烏克蘭 瑞典 俄國

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