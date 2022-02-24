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烏克蘭總統誓言留在基輔 俄軍在大城遇頑抗

世說新聞╱連線烏克蘭 華人躲地下 想跑沒處去

「親兄弟」反目 白俄羅斯加入俄軍攻打烏克蘭為哪樁？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko)(左)與普亭兩人，本月18日在莫斯科會面情形。（美聯社）
圖為白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko)(左)與普亭兩人，本月18日在莫斯科會面情形。（美聯社）

俄羅斯24日全面入侵烏克蘭，多份報導引述烏克蘭官員的話指出「白俄羅斯軍隊正在加入俄羅斯軍隊的進攻」，意味著烏克蘭北部也將面臨攻擊。

究竟為何白俄選擇交戰之際加入俄羅斯攻打烏克蘭？有三個關鍵原因：

關鍵一：俄羅斯長期以來為白俄政體的靠山 力擋西方勢力

俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯皆屬東斯拉夫民族，系出同源；但白俄羅斯一直以來為親俄國家，長期與俄國結盟，因地處烏克蘭北部邊境，烏俄兩國衝突，讓白俄變成地緣政治上的關鍵國。

1917年爆發「二月革命」和「十月革命」，沙皇政府被推翻，蘇維埃政權成立，白俄羅斯的工農兵代表同意加盟成為蘇聯的一部分，但要求成立「白俄羅斯人民蘇維埃共和國」。當時的蘇共總書記列寧同意接受這項要求，白俄羅斯自1919年成立了自己的國家。

直至1991年蘇聯解體，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯宣布脫離蘇聯，三名親兄弟各奔東西，但因為蘇聯解體所引發一連串的經濟衰敗效應，讓白俄不想被納入北約再度有失去政權之憂，遂與西方疏離，轉為親俄、親中國家。

身為北約東擴的最前線，白俄極需靠山，1996年，俄羅斯與白俄簽署《俄白共同體條約》，雙方在維持各自主權和領土完整的互信上，成立「俄、白共同體最高委員會」，協調兩國政治、經濟、軍事行動。1999年更進一步簽訂《關於建立俄白聯盟國家條約》及其行動綱領，提出兩國在政治、經濟、軍事、貨幣、人文等都要漸漸邁向統一，甚至以設置俄白聯盟議會作為聯盟國家議會為前提。

關鍵二：白俄與俄羅斯皆信仰東正教 與信天主教的烏克蘭情感歸屬不同

在宗教信仰的情感上，多數白俄人信仰的是東正教，與俄羅斯同聲同氣，顯然與烏克蘭人信仰天主教，在信仰的歸屬上本就不同依歸。

關鍵三：盧卡申科與普亭皆為大獨裁者 有志一同

就政權上分析，白俄總統盧卡申科與普亭，皆是久任不退的獨裁者，盧卡申科當上總統迄今已逾27年，邁入第六任任期，掌權的壽命還超過普亭總統和總理的任期(迄今23年)。

白俄羅斯一直以來為親俄國家，長期與俄國結盟，因地處烏克蘭北部邊境，烏俄兩國衝突，...
白俄羅斯一直以來為親俄國家，長期與俄國結盟，因地處烏克蘭北部邊境，烏俄兩國衝突，讓白俄變成地緣政治上的關鍵國。（擷自GOOGLE MAP）

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

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