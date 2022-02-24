俄越界進軍 彈襲基輔國防部
俄羅斯總統普亭24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動數小時後，烏克蘭邊防部隊表示，俄國地面部隊從北部多個州以及南部俄國併吞的克里米亞半島越界入境，向首都基輔及幾個大城進軍。
烏克蘭邊防部隊表示，俄軍已經突破防線，進入首都基輔市所在地基輔州。烏克蘭總統顧問表示，俄軍可能會用傘兵空降基輔滲透。基輔市的國防部和情報局大樓疑似遭空襲，冒出火焰與濃煙。烏克蘭官員說，部分軍事指揮中心遭俄國飛彈襲擊。
邊防局並表示，一名烏克蘭軍人在南部克里米亞邊界的砲擊中陣亡，這是在俄軍入侵下第一起經烏克蘭官方證實的軍人陣亡事件。
烏克蘭政府軍在與俄方支持下烏東分離分子的八年衝突中傷亡慘重，但多年來未通報在克里米亞邊界上有任何人員喪生。
烏克蘭總統府表示，總統澤倫斯基與美國總統拜登等各國領導人進行一連串緊急通話，並召集軍方領導人開會。總統顧問波多利雅科說，「烏克蘭武裝部隊正在進行激烈戰鬥。我們蒙受戰損，但在若干地方擊退了俄軍」。
烏克蘭官員說，俄羅斯主要攻擊目標是軍事基礎設施和飛彈發射井，並自北部邊界成功推進5公里。
一名目擊者透過電話告訴路透，恐慌氣氛籠罩烏克蘭東部大城哈爾科夫，許多市民試圖離開，城內傳來爆炸聲。
這名不願具名的目擊者表示，他位於哈爾科夫東區的公寓大樓窗戶因爆炸而震動。
北約秘書長史托倫柏格表示，已啟動2014年俄併克里米亞後擬妥的防衛計畫，但未進一步說明行動細節。他也表明，北約部隊不會進入烏克蘭。
丹麥外交部宣布，基於安全顧慮關閉位於基輔的大使館。捷克則因基輔安全嚴重惡化而暫閉使館，位在烏西利維夫市領事館維持運作。
瑞典外交部長林德表示，已將使館剩餘人員遷到利維夫繼續運作。伊朗勸居住在烏克蘭的公民離境。
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