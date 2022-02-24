俄越界進軍 彈襲基輔國防部

烏克蘭國防部園區的情報總部大樓外24日濃煙密布。路透

俄羅斯 總統普亭24日宣布對烏克蘭 採取特殊軍事行動數小時後，烏克蘭邊防部隊表示，俄國 地面部隊從北部多個州以及南部俄國併吞的克里米亞半島越界入境，向首都基輔及幾個大城進軍。

烏克蘭邊防部隊表示，俄軍已經突破防線，進入首都基輔市所在地基輔州。烏克蘭總統顧問表示，俄軍可能會用傘兵空降基輔滲透。基輔市的國防部和情報局大樓疑似遭空襲，冒出火焰與濃煙。烏克蘭官員說，部分軍事指揮中心遭俄國飛彈襲擊。

邊防局並表示，一名烏克蘭軍人在南部克里米亞邊界的砲擊中陣亡，這是在俄軍入侵下第一起經烏克蘭官方證實的軍人陣亡事件。

烏克蘭政府軍在與俄方支持下烏東分離分子的八年衝突中傷亡慘重，但多年來未通報在克里米亞邊界上有任何人員喪生。

烏克蘭總統府表示，總統澤倫斯基與美國總統拜登等各國領導人進行一連串緊急通話，並召集軍方領導人開會。總統顧問波多利雅科說，「烏克蘭武裝部隊正在進行激烈戰鬥。我們蒙受戰損，但在若干地方擊退了俄軍」。

烏克蘭官員說，俄羅斯主要攻擊目標是軍事基礎設施和飛彈發射井，並自北部邊界成功推進5公里。

一名目擊者透過電話告訴路透，恐慌氣氛籠罩烏克蘭東部大城哈爾科夫，許多市民試圖離開，城內傳來爆炸聲。

這名不願具名的目擊者表示，他位於哈爾科夫東區的公寓大樓窗戶因爆炸而震動。

北約秘書長史托倫柏格表示，已啟動2014年俄併克里米亞後擬妥的防衛計畫，但未進一步說明行動細節。他也表明，北約部隊不會進入烏克蘭。

丹麥外交部宣布，基於安全顧慮關閉位於基輔的大使館。捷克則因基輔安全嚴重惡化而暫閉使館，位在烏西利維夫市領事館維持運作。

瑞典外交部長林德表示，已將使館剩餘人員遷到利維夫繼續運作。伊朗勸居住在烏克蘭的公民離境。