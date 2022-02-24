烏克蘭人：團結抗侵略是唯一出路 與台灣同情共感

一名在頓內次克的烏克蘭警察，他的背後是等待搭車往基輔的民眾。(美聯社)

俄羅斯 清晨對烏克蘭 展開直接的侵略行動，在烏國首都基輔也有戰火。幾名烏克蘭民眾告訴中央社，現在團結抵抗侵略、盡己所能是唯一出路，若有必要，會拿起武器盡保衛家園的責任。

值得注意的是，儘管戰雲密布，部分受訪者對台海情勢依然「有感」。翻譯公司Yukari經理日哈克（Vitaliy Zhyhalko）說：「俄羅斯想併吞烏克蘭，中國想併吞台灣，烏克蘭和台灣的處境有相似之處。我希望中國不要輕舉妄動。」

35歲的日哈克目前在基輔（Kyiv）以西約50公里的城鎮馬卡利夫（Макарів）與家人在自家房舍避難。他說，馬卡利夫一帶沒有軍事戰略設施、尚未遭遇飛彈攻擊，但持續可聽見軍機呼嘯而過的聲音，俄軍企圖攻下鄰近位於霍斯托梅爾（Hostomel'）的機場。

日哈克下午接受採訪後沒多久，烏克蘭國防部發布，在霍斯托梅爾擊落兩架俄軍直升機。

俄羅斯在基輔時間今天早上約3時40分（美東時間23日下午8時40分）開始攻擊烏克蘭境內軍事戰略設施，目前在東、南、西、北部都有戰火。俄方宣稱對烏克蘭採「精準」打擊，但根據烏克蘭官方及民眾提供的資訊，持續有平民傷亡。

烏克蘭政府呼籲民眾不要恐慌、儘量待在家，相信國軍。日哈克說，烏軍目前對侵略者實施有力抵抗，雖然氣氛緊張，但烏克蘭人「不會大逃亡」，「團結是唯一出路」。

他為外國媒體擔任翻譯，視準確傳達關於烏克蘭的第一手資訊為自己對國家所能作的最大貢獻，不過，若需要拿起武器戰鬥，他「當然義不容辭」。

在基輔語言大學（Kyiv National Linguistic University）教授日文、29歲的娜塔莉亞（Natalia）約中午接受採訪時，正與丈夫在公園散步。

她告訴中央社記者，部分居民已離開基輔，前往近郊和其他預期相對安全的地方避難，但實際上「沒有一個地方能徹底安全」。

根據受訪者敘述及媒體報導，烏克蘭境內各大城市今天在商店、藥局、提款機、加油站等地出現排隊人龍、車潮，聯外交通也有堵塞情況，但整體而言未出現大規模恐慌。多數民眾已預先準備物資、了解如何前往避難所，地鐵站 也開放民眾避難。

娜塔莉亞依然能線上教授日語。事實上，受疫情影響，烏克蘭大學院校去年秋天起即採線上教學，現在基於安全考量，中小學和幼兒園關閉。

不害怕戰爭嗎？娜塔莉亞說：「戰爭早在2014年俄羅斯併吞克里米亞、占領烏東就開始了。」她強調，俄羅斯的侵略和挑釁行徑強化了烏克蘭人的團結和向心力，這也表現在民眾自發捐獻物資和金錢給國軍。

不過，俄羅斯終究是坐擁核武的強權，娜塔莉亞期待西方盟友能有效協助烏克蘭，「今天是烏克蘭，明天可能是波蘭或其他國家」。

娜塔莉亞也期盼持續遭北京威嚇的台灣能永保安全、自由獨立，「中國的錢財實際上資助了俄羅斯」，有助俄軍厚植實力，因此一如不少烏克蘭人，她容易對台灣的處境產生共鳴。

31歲的佳莉亞（Galya）在基輔擔任中、小學老師。她告訴記者，雖然民眾對戰事或多或少有心理準備，但基輔和西部城市遭攻擊的情況較預期嚴重。

她說，民眾當然支持國軍，但也理解自力救濟、為最壞情況作好準備的重要性。她有親戚住在東部大城哈爾克夫（Kharkiv）和南部的克里米亞（Crimea）半島，儘管不時傳出爆炸巨響，當地同樣未爆發恐慌潮，「不然還能怎樣呢」、「我們能夠去哪裡」。

佳莉亞說，烏克蘭民眾長期處於備戰狀態、精神緊繃，「很多人都累了」。雖然在艱難時刻，「人總是會想辦法活下去」，並在精神、理智層面武裝自己，但在網路世界，短短一句話的衝擊力可能遠勝窗外火砲聲。

網路世界總是不乏「檢討被害人」的酸言惡語，佳莉亞說，戰爭就是她每天睜開眼睛必須面對的現實，卻仍有疑似來自俄羅斯的網民質疑烏克蘭「被害人」身分的正當性。佳莉亞感嘆，真希望一覺醒來，戰爭和惡意就會如夢一般自動消散。