我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／烏克蘭宣布與俄羅斯斷交

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

俄國開戰烏克蘭 為美俄中「超級大國之爭」拉開序幕

編譯林聰毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭下令攻擊烏克蘭，代表著國際政治新秩序的第一場重大衝突，美國、俄羅斯及中國三強你爭我奪，美國的主導地位岌岌可危。（路透）
俄羅斯總統普亭下令攻擊烏克蘭，代表著國際政治新秩序的第一場重大衝突，美國、俄羅斯及中國三強你爭我奪，美國的主導地位岌岌可危。（路透）

俄羅斯24日對烏克蘭發動攻擊，代表著國際政治新秩序的第一場重大衝突，美國、俄羅斯及中國三強你爭我奪，美國的主導地位岌岌可危。

華爾街日報分析說，俄羅斯和中國已建立日益緊密的夥伴關係，在某種程度上是基於兩國削弱美國勢力的共同利益。與1950年代中蘇同盟的情況大不相同，如今俄羅斯是歐洲天然氣的主要供應國，中國也不再是飽受戰爭蹂躪、一窮二白的國家，不僅變身成為製造業大國，還擁有日益壯大的軍力。

俄國總統普亭對烏克蘭開戰，以此施壓要求西方調整後冷戰時代歐洲的安全協議，同時也向外界展示，俄羅斯具備實施國家意志的軍事能力，即便是西方的強力反對和經濟制裁也無法阻止。為此，普亭從俄中邊境抽調了一些軍隊，凸顯了他對俄中關係的信心。這兩個大國實際上正按照自身利益協同重塑全球秩序，雖然兩國關係尚未達到正式結盟的程度。

這種新形成的秩序，使美國同時須在世界某些地區與這兩大勁敵抗衡。拜登政府現在面臨著一系列重要抉擇，需要決定是否重新調整美國的優先事項、擴大軍費支出、要求盟友做出更多貢獻，增加海外駐軍，以及開發更多元化的能源來源，以減少歐洲對莫斯科的依賴。

美國須同時與俄中抗衡

曾在歐巴馬政府期間擔任國防部政策次長的佛洛諾伊說：「我們都曾經以為我們看到的是一個完整的、自由的、永遠和平的歐洲。」她說：「過去我們知道俄羅斯會有一些灰色地帶的行動，普亭會用其國安會（KGB）的老套方法在俄國周邊地區製造不穩定。但大舉入侵一個主權國家以調整其政府方向就要另當別論了。」她並表示，這兩個威權主義國家現在聯手反對西方民主國家，「未來我們會看到愈來愈多這樣的情況」。

報導並指出，普亭認為他與西方的競爭是一場零和遊戲，他致力於使俄國恢復甦聯時期的突出地位，尋求對周邊國家擁有更大發言權。中共領導層也認為，一些前蘇聯共和國的民主抗議活動是美國策畫的陰謀，最終可能被用來對付中國。為此，中國領導階層加強了對國內的控制，同時不斷增強軍力。自十年前習近平執政後，這種趨勢明顯加速。

在過去十年的大部分時間裡，美國安全部門開始注意到五角大樓在2015年所說的「大國競爭重現」，並將關注點從中東和西南亞的反恐行動中轉移出來。在五角大樓尋求為未來衝突做出重新調整之際，美國國防部長奧斯汀在確定優先事項時一再將中國視為「步步進逼的挑戰」，同時俄羅斯被認為是程度較低的長期危險。

這項預測與美國總統拜登確定的優先事項相吻合，處理好與莫斯科的關係，將有助於拜登政府專注於與北京方面的軍事、經濟和技術競爭。為此目的，拜登去年6月與普亭舉行了一場高峰會，以建立白宮所稱的「穩定、可預測」關係。拜登同意將限制美俄遠程核武器的《新削減戰略武器條約》（New START）延長五年。

然而，普亭試圖利用美國把注意力放到其他地方的機會，推動其目標，尋求把白俄羅斯和烏克蘭納入俄羅斯勢力範圍，最明顯的是俄羅斯在這兩國邊境大規模集結部隊。

普亭利用美國分心機會推動自己目標

儘管美國年度國防預算飆升至逾7000億美元，但既要應對俄羅斯製造的一場緊急危機，又要為中國帶來的威脅做準備，這對五角大樓來說仍是巨大挑戰。中國構成的威脅未來幾年仍會不斷加大。美國國會授權對國防部2018年一項戰略進行的研究顯示，如果美軍被迫同時在兩條或更多戰線上作戰，美國很可能難以應對。

這場危機已經導致美國向歐洲調動更多部隊，並可能促使美國重新考慮國防支出水平，甚至可能重新評估自身武裝部隊的規模。核裁軍的時代可能會結束，因為美國軍方主張建立一個足夠大的核武庫存，以因應俄羅斯強大的核武器和中國迅速增長的核力量。

不得不同時對抗俄羅斯和中國，也將導致拜登政府更加倚重與其他國家的聯盟，美國一直利用這些聯盟關係增強在全球的影響力。普亭和習近平本月早些時候在北京舉行峰會，會後雙方發表了聯合聲明，將矛頭對準北約以及美國與澳洲和亞洲其他國家的聯盟，稱這些聯盟謀求單方面軍事優勢，損害他國安全。

白俄羅斯 普亭 拜登

上一則

不斷更新／烏克蘭宣布與俄羅斯斷交

延伸閱讀

普亭開戰 全球飛機「嚇到閃邊」烏克蘭領空驚現大洞

普亭開戰 全球飛機「嚇到閃邊」烏克蘭領空驚現大洞
普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
碳排放損害值 拜登政府估每噸51元 路州聯邦法院不放行

碳排放損害值 拜登政府估每噸51元 路州聯邦法院不放行
美烏總統熱線 拜登譴責俄羅斯攻擊烏克蘭

美烏總統熱線 拜登譴責俄羅斯攻擊烏克蘭

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
烏克蘭警察24日檢視基輔街頭的飛彈殘骸。（路透）

不斷更新／烏克蘭宣布與俄羅斯斷交

2022-02-24 04:44
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義