俄國開戰烏克蘭 為美俄中「超級大國之爭」拉開序幕

俄羅斯總統普亭下令攻擊烏克蘭，代表著國際政治新秩序的第一場重大衝突，美國、俄羅斯及中國三強你爭我奪，美國的主導地位岌岌可危。（路透）

俄羅斯24日對烏克蘭發動攻擊，代表著國際政治新秩序的第一場重大衝突，美國、俄羅斯及中國三強你爭我奪，美國的主導地位岌岌可危。

華爾街日報分析說，俄羅斯和中國已建立日益緊密的夥伴關係，在某種程度上是基於兩國削弱美國勢力的共同利益。與1950年代中蘇同盟的情況大不相同，如今俄羅斯是歐洲天然氣的主要供應國，中國也不再是飽受戰爭蹂躪、一窮二白的國家，不僅變身成為製造業大國，還擁有日益壯大的軍力。

俄國總統普亭 對烏克蘭開戰，以此施壓要求西方調整後冷戰時代歐洲的安全協議，同時也向外界展示，俄羅斯具備實施國家意志的軍事能力，即便是西方的強力反對和經濟制裁也無法阻止。為此，普亭從俄中邊境抽調了一些軍隊，凸顯了他對俄中關係的信心。這兩個大國實際上正按照自身利益協同重塑全球秩序，雖然兩國關係尚未達到正式結盟的程度。

這種新形成的秩序，使美國同時須在世界某些地區與這兩大勁敵抗衡。拜登 政府現在面臨著一系列重要抉擇，需要決定是否重新調整美國的優先事項、擴大軍費支出、要求盟友做出更多貢獻，增加海外駐軍，以及開發更多元化的能源來源，以減少歐洲對莫斯科的依賴。

美國須同時與俄中抗衡

曾在歐巴馬政府期間擔任國防部政策次長的佛洛諾伊說：「我們都曾經以為我們看到的是一個完整的、自由的、永遠和平的歐洲。」她說：「過去我們知道俄羅斯會有一些灰色地帶的行動，普亭會用其國安會（KGB）的老套方法在俄國周邊地區製造不穩定。但大舉入侵一個主權國家以調整其政府方向就要另當別論了。」她並表示，這兩個威權主義國家現在聯手反對西方民主國家，「未來我們會看到愈來愈多這樣的情況」。

報導並指出，普亭認為他與西方的競爭是一場零和遊戲，他致力於使俄國恢復甦聯時期的突出地位，尋求對周邊國家擁有更大發言權。中共領導層也認為，一些前蘇聯共和國的民主抗議活動是美國策畫的陰謀，最終可能被用來對付中國。為此，中國領導階層加強了對國內的控制，同時不斷增強軍力。自十年前習近平執政後，這種趨勢明顯加速。

在過去十年的大部分時間裡，美國安全部門開始注意到五角大樓在2015年所說的「大國競爭重現」，並將關注點從中東和西南亞的反恐行動中轉移出來。在五角大樓尋求為未來衝突做出重新調整之際，美國國防部長奧斯汀在確定優先事項時一再將中國視為「步步進逼的挑戰」，同時俄羅斯被認為是程度較低的長期危險。

這項預測與美國總統拜登確定的優先事項相吻合，處理好與莫斯科的關係，將有助於拜登政府專注於與北京方面的軍事、經濟和技術競爭。為此目的，拜登去年6月與普亭舉行了一場高峰會，以建立白宮所稱的「穩定、可預測」關係。拜登同意將限制美俄遠程核武器的《新削減戰略武器條約》（New START）延長五年。

然而，普亭試圖利用美國把注意力放到其他地方的機會，推動其目標，尋求把白俄羅斯 和烏克蘭納入俄羅斯勢力範圍，最明顯的是俄羅斯在這兩國邊境大規模集結部隊。

普亭利用美國分心機會推動自己目標

儘管美國年度國防預算飆升至逾7000億美元，但既要應對俄羅斯製造的一場緊急危機，又要為中國帶來的威脅做準備，這對五角大樓來說仍是巨大挑戰。中國構成的威脅未來幾年仍會不斷加大。美國國會授權對國防部2018年一項戰略進行的研究顯示，如果美軍被迫同時在兩條或更多戰線上作戰，美國很可能難以應對。

這場危機已經導致美國向歐洲調動更多部隊，並可能促使美國重新考慮國防支出水平，甚至可能重新評估自身武裝部隊的規模。核裁軍的時代可能會結束，因為美國軍方主張建立一個足夠大的核武庫存，以因應俄羅斯強大的核武器和中國迅速增長的核力量。

不得不同時對抗俄羅斯和中國，也將導致拜登政府更加倚重與其他國家的聯盟，美國一直利用這些聯盟關係增強在全球的影響力。普亭和習近平本月早些時候在北京舉行峰會，會後雙方發表了聯合聲明，將矛頭對準北約以及美國與澳洲和亞洲其他國家的聯盟，稱這些聯盟謀求單方面軍事優勢，損害他國安全。