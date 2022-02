俄媒爆普亭21日就錄好宣戰聲明 從沒認真看待外交手段

俄羅斯 媒體報導,俄國總統普亭 很可能早在21日就錄好他的宣戰宣言。

俄羅斯獨立報「新報」(Novaya Gazeta)發現,上傳到克里姆林宮網站的影片文件中的後設資料,是在21日晚間7時創建,比普亭今早宣布開始軍事行動提早了近三天。

此外,普亭今天發表電視聲明、正式宣布在烏東發動軍事行動時,身上繫的領帶與他21日宣布承認烏東兩區獨立時一樣,並且坐在同一張桌前。

報導指,如果拜登 早就錄好宣戰聲明,將進一步代表,俄方從未認真看待外交途徑,一直在準備入侵烏克蘭。

Putin declares war on Ukraine in the early hours of Thursday, February 24 ... wearing the exact same outfit, in the same room, surrounded by the same stuff, as he gave his incendiary speech on Monday, February 21.



Top image: Feb 21.

Bottom image: Feb 24. pic.twitter.com/JXRxrdpegd