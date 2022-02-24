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黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

俄媒爆普亭21日就錄好宣戰聲明 從沒認真看待外交手段

編譯徐榆涵／綜合報導
俄國總統普亭。（影片截圖）
俄國總統普亭。（影片截圖）

俄羅斯媒體報導，俄國總統普亭很可能早在21日就錄好他的宣戰宣言。

俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）發現，上傳到克里姆林宮網站的影片文件中的後設資料，是在21日晚間7時創建，比普亭今早宣布開始軍事行動提早了近三天。

此外，普亭今天發表電視聲明、正式宣布在烏東發動軍事行動時，身上繫的領帶與他21日宣布承認烏東兩區獨立時一樣，並且坐在同一張桌前。

報導指，如果拜登早就錄好宣戰聲明，將進一步代表，俄方從未認真看待外交途徑，一直在準備入侵烏克蘭。

普亭 俄羅斯 拜登

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