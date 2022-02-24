俄媒爆普亭21日就錄好宣戰聲明 從沒認真看待外交手段

俄國總統普亭。（影片截圖）

俄羅斯 媒體報導，俄國總統普亭 很可能早在21日就錄好他的宣戰宣言。

俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）發現，上傳到克里姆林宮網站的影片文件中的後設資料，是在21日晚間7時創建，比普亭今早宣布開始軍事行動提早了近三天。

Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства. pic.twitter.com/ZRwgdwB8ni — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

此外，普亭今天發表電視聲明、正式宣布在烏東發動軍事行動時，身上繫的領帶與他21日宣布承認烏東兩區獨立時一樣，並且坐在同一張桌前。

報導指，如果拜登 早就錄好宣戰聲明，將進一步代表，俄方從未認真看待外交途徑，一直在準備入侵烏克蘭。