不斷更新／普亭開戰 烏克蘭遭全面入侵

俄羅斯與烏克蘭 關係加速惡化,俄總統普亭 在美東時間23日晚發表電視演說表示,俄國已決定在烏克蘭東部地區進行「特別軍事行動」;普亭表示,當前的情況需要我們迅速採取果斷行動,讓烏克蘭「非軍事化和去納粹化」,並結束烏克蘭東部已持續八年的戰爭。以下為美東時間。

1時17分,烏克蘭議會通過烏全境進入戰時狀態的決定,首都基輔地鐵免費開放,地鐵站將作為防空洞使用。

1時8分,俄方稱,烏克蘭武裝部隊空軍軍事基礎設施已癱瘓。

1時,烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀。

0時44分,烏克蘭政府軍控制的盧甘斯克要求全體民眾撤離。

0時30分,頓內次克控制區接觸線全線發生戰鬥。

0時18分,烏克蘭西部城市盧茨克傳出爆炸聲,首都基輔市上空響起民防警報。

0時10分,CNN記者在基輔的連線報導,指出烏克蘭內政部表示,俄羅斯在烏克蘭全國各地的空襲造成數百人死傷。

