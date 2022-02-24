不斷更新／普亭開戰 烏克蘭遭全面入侵

基輔的地鐵站也湧進人潮。（Getty Images）

俄羅斯與烏克蘭 關係加速惡化，俄總統普亭 在美東時間23日晚發表電視演說表示，俄國已決定在烏克蘭東部地區進行「特別軍事行動」；普亭表示，當前的情況需要我們迅速採取果斷行動，讓烏克蘭「非軍事化和去納粹化」，並結束烏克蘭東部已持續八年的戰爭。以下為美東時間。

2/24 烏克蘭遭攻擊

1時17分，烏克蘭議會通過烏全境進入戰時狀態的決定，首都基輔地鐵免費開放，地鐵站將作為防空洞使用。

1時8分，俄方稱，烏克蘭武裝部隊空軍軍事基礎設施已癱瘓。

1時，烏克蘭國民衛隊司令部被摧毀。

0時44分，烏克蘭政府軍控制的盧甘斯克要求全體民眾撤離。

0時30分，頓內次克控制區接觸線全線發生戰鬥。

0時18分，烏克蘭西部城市盧茨克傳出爆炸聲，首都基輔市上空響起民防警報。

0時10分，CNN記者在基輔的連線報導，指出烏克蘭內政部表示，俄羅斯在烏克蘭全國各地的空襲造成數百人死傷。

俄羅斯總統普亭23日發表電視講話。(取材自YouTube)

2/23 普亭宣布開打

23時50分，烏克蘭全境進入戰時狀態。

23時39分，俄羅斯軍隊已登陸烏克蘭敖德薩。

22時36分，拜登發布聲明表示，為烏克蘭遭受俄羅斯無端和無理攻擊而祈禱，普亭選擇一場預謀的戰爭，將帶來生命損失和人類苦難的災難性後果，俄羅斯要為此負全責。

21時57分，普亭宣布在烏克蘭頓巴斯地區展開「軍事行動」，讓烏克蘭「非軍事化和去納粹化」，並結束烏克蘭東部已持續八年的戰爭。

天還未亮，高速公路上就擠滿要離開基輔的車潮。（路透）

2/22

俄國與頓內次克、盧甘斯克建立「大使級外交關係」。

2/21

普亭宣布承認頓內次克、盧甘斯克為獨立國家。

美國宣布對俄國金融制裁。