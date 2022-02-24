白俄南下攻基輔：俄軍三方夾殺的「烏俄戰爭」開戰首日

「俄軍從天而降，從海登陸，從北東南三方陸路同時進軍。」在俄國總統普亭的拂曉宣戰後，2022烏克蘭危機，終於正式惡化為烏克蘭－俄羅斯戰爭。圖為CNN稍早拍攝到，坦克已從白俄羅斯邊境進入烏克蘭。 （截圖自CNN）

「俄軍從天而降，從海登陸，從北東南三方陸路同時進軍。」在俄國 總統普亭的拂曉宣戰後，2022烏克蘭 危機，終於正式惡化為烏克蘭－俄羅斯戰爭——這也是自1945年二戰結束以來，歐陸所遭遇的最大規模戰爭——戰爭的第一槍，由俄軍搶先開火，於基輔時間24日清晨5時開始，也就是普亭直播宣布開戰的同一時間，對烏克蘭發動「全境空襲」。截至破曉為止，烏克蘭的北、東、南邊境全線，全遭遇了極其猛烈的俄軍空襲。除了首都基輔正遭密集轟炸，砲火最烈的位置則在烏東前線的要塞城市哈爾科夫。此外，烏克蘭南方的港都「黑海明珠」敖德薩，也正被俄國陸海空軍的「三棲登陸作戰」圍城強襲；從白俄羅斯 出發的白俄－俄羅斯聯軍的裝甲兵團，更在上午7時左右確認「攻入烏克蘭北境」，最壞可在24小時內直攻基輔。

直到基輔時間24日上午7時為止，俄國的轟炸行動遍及烏克蘭全境，除了港都敖德薩的攻城告急外，位於首都西南區的基輔國際機場也傳出激烈交戰，但目前無法判斷是空襲行動？還是空降突襲？根據俄國國防部的第一波戰果說法：俄軍確實已向烏克蘭全國發動「精準空襲」，首波鎖定目標是烏克蘭軍隊的軍火庫、防空飛彈、雷達、戰機部隊、軍事基地與重要的軍事通訊設施，但像是在哈爾科夫等前線地區，城市住民區卻一直能看到俄軍戰機低空飛行、巡弋飛彈劃過城市線、甚至市中心彼端大爆炸的瘋狂狀態。

根據俄國政府的緊急命令，由於烏俄局勢的極速惡化，俄羅斯西南部的12座大型國際機場——包括別爾哥羅德、羅斯托夫、索契....等都會區——即日起將「停止一切民航飛機起降」直到3月2日進一步通知為止。此一舉動，也象徵著俄軍將進一步升級對烏克蘭的「空襲規模」。

在哈爾科夫等前線地區，城市住民區卻一直能看到俄軍戰機低空飛行、巡弋飛彈劃過城市線、甚至市中心彼端大爆炸的瘋狂狀態。圖為哈爾科夫。（取材自推特）

圖為烏克蘭北方邊境轟炸。（取材自推特）

位於烏克蘭東部、俄國邊境的蘇梅（Sumy）轟炸直擊。（取材自推特）

烏總統：全國即時進入「軍事戒嚴」

面對俄國的全軍進攻，烏克蘭總統澤倫斯基也在24日清晨7時左右發出臨時直播，他除了確認烏克蘭全國即時進入「軍事戒嚴」外，並沒有進一步說明自己的安全狀況、反擊狀況與國際馳援進度，僅強調自己已緊急與「美國總統拜登即時通話...國際支援馬上就要來了」，呼籲烏克蘭軍民不要恐慌、千萬冷靜，「我們的烏克蘭沒那麼容易被擊垮，請大家支持烏克蘭國軍、讓戰士們無罣礙地執行他們的任務。」

然而澤倫斯基所謂的「國際支援」指的究竟是什麼？已經嚴厲譴責俄國「必須負起戰爭全責」的美國總統拜登與聯合國，第一時間都還沒有具體回應。唯拜登已準備在美東時間24日上午與G7領袖召開緊急會議，預期將加倍封鎖俄國經濟制裁。

對於烏克蘭前線軍民而言，國際社會對於莫斯科的經濟制裁固然重要——特別是在開戰消息傳開後，俄國股市直線崩盤，莫斯科與聖彼德堡更因崩盤熔斷而在一小時內無限期停止交易——但在不指望北約發兵來救的同時，烏克蘭也希望能馬上取得防空系統保護傘、軍援、甚至聯合國授權的「烏克蘭全國禁航區」。但在當前的政治現勢下，

烏克蘭只能先依靠自己守住第一擊，盡全力扛駐俄軍、守住基輔與各方戰線後，阻止俄軍開戰氣焰後，才能期待國際馳援的「直接救命」。

烏克蘭的哈爾科夫早上目擊的爆炸。（取材自推特）

CNN拍攝到烏克蘭哈爾科夫的街頭有民眾跪地祈禱。（截圖自CNN）

白俄羅斯邊境、離烏克蘭北方本土只有30公里的高速公路上，俄軍戰鬥直升機群23日的整軍待命。（取材自推特）

「烏克蘭萬歲！」在直播最後，臉色極為凝重疲憊的澤倫斯基總統，也對著鏡頭一呼高喊。但同一時間，烏克蘭國防部也確認：俄國的黑海艦隊已展開對馬里烏波爾、敖德薩的「登陸作戰」（但烏軍參謀總長強調敖德薩還沒被搶灘），在基輔首都圈響起全城空襲警報的同時，烏克蘭西部——距離波蘭邊境不到100公里——大城魯特斯克，也遭到俄國戰機「低空轟炸」，這也象徵著本來戰力就嚴重不對等的烏克蘭空軍與防空部隊，可能已經完全失去了本國上空的制空能力。

美軍戰報：俄強襲轟炸只是開戰序曲

在俄國與烏東親俄武裝的社群網路上，皆能看到俄國陸軍從羅斯托夫州的俄國本土，朝烏克蘭方向發射多管火箭砲的密集轟炸。俄軍的Su-25攻擊機，甚至深入聶伯河畔掃蕩攻擊。但根據美國軍方的戰情推斷，俄軍的強襲轟炸還只是開戰序曲而已，地面大軍的正面進攻——特別是從白俄羅斯南下直取基輔的裝甲兵團——很可能才正要出發而已。

在俄軍全面開火後，宣稱獨立並引俄兵入關的烏東親俄分離主義者——盧干斯克人民共和國（LPR）與頓涅次克人民共和國（DPR）——也在24日上午7時宣布「全軍總衝鋒」，要由烏東親俄部隊擔任「俄軍維和掃蕩的攻擊前鋒」。

在俄軍全面開火後，宣稱獨立並引俄兵入關的烏東親俄分離主義者——盧干斯克人民共和國（LPR）與頓涅次克人民共和國（DPR）——也在24日上午7時宣布「全軍總衝鋒」，要由烏東親俄部隊擔任「俄軍維和掃蕩的攻擊前鋒」。圖為頓涅次克清晨的軍用車調動。（美聯社）

但除了哈爾科夫與馬里烏普爾遭遇俄軍強襲之外，烏克蘭內政部也在24日7時30分確認：俄國與白俄羅斯的裝甲部隊，已經闖入了烏克蘭北境，正全力朝首都基輔進攻，

「北方國境正遭遇雙俄聯軍全軍侵略！」

截至24日破曉之後，遭遇多方同步襲擊的烏克蘭軍隊，第一時間並沒有明顯的反擊消息傳來。雖然烏克蘭總統澤倫斯基與基輔市長都緊急呼籲：「所有非必要平民，請留在家中不要上街、不要恐慌。」

但根據交通流量與前線記者的目擊說法，基輔首都圈仍出現了大量平民逃難城市的恐慌車潮，「只是大家也都不知道還能逃往哪裡去。」