恐攻？化學破壞？烏東傳5爆炸聲 俄連夜撤鄰近化學廠員工

俄羅斯與烏克蘭之間的局勢愈來愈緊繃。（路透）

俄羅斯 與烏克蘭 之間的局勢愈來愈緊繃，根據路透引述目擊者報導，在烏東地區由分離主義份子佔據的頓內次克市發出至少五次爆炸聲響。另外，烏克蘭外交部長也表示，俄羅斯已從克里米亞的化學工廠撤離夜班員工。美國白宮23日說，七大工業國（G7）領袖24日將召開線上會議討論烏克蘭危機。

路透報導，目擊者表示，頓內次克市發出至少五次爆炸聲響，在爆炸之後，四輛軍用卡車已駛往該處。

此前， 俄羅斯克里姆林宮表示，烏克蘭東部的分離主義勢力領導人向俄羅斯總統普亭 提出了幫助抵抗烏克蘭政府軍的請求。彭博資訊分析，這一重大發展，可能為莫斯科在當地部署軍隊鋪路。

俄羅斯塔斯社（TASS）公布的文件顯示，兩個自封共和國請求俄羅斯「幫助擊退基輔政權的軍事侵略」。他們引述普亭周一與分離主義勢力領導人簽署的條約條款，其中包括採取「一切措施」對抗和平受到的威脅。

目前俄羅斯在烏克蘭邊境維持著大規模的軍力集結，美國估計俄軍集結約15萬人，外加大量作戰裝備。俄羅斯一再否認美國關於入侵烏克蘭的指控。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在簡訊中表示，分離主義份子周三以致函方式向普亭提出請求。

烏克蘭否認計畫以武力強行奪回頓巴斯地區，但近日雙方違反停火協議的情況愈演愈烈。

另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴23日推文表示，俄羅斯已從克里米亞的Titan化學工廠撤離夜班的員工。這座化學廠位於烏克蘭半島北部城市阿爾麥恩斯科，距離烏克蘭控制領土約2公里。俄羅斯已於2014年占領克里米亞。

克米里亞居民表示，阿爾麥恩斯近日已見到俄羅斯坦克車、武裝人員和軍事設備。

烏克蘭外長表示，俄羅斯從該座化學廠撤軍，很可能是為另一個階段的挑釁做準備，「莫斯科顯然對於試圖假造另一個可入侵的藉口沒有設限」。

烏克蘭國防部的軍事情報單位表示，50名Titan化學廠的員工已在23日晚間撤離，這不排除俄羅斯可能是要上演「恐怖分子攻擊」或「化學破壞」的情節。

烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，俄羅斯已經批准對烏克蘭的一項進攻，他還說，俄羅斯總統普亭沒有回應他要求舉行會談的邀請。

美國白宮已於23日表示，G7領袖24日將召開線上會議討論烏克蘭危機。