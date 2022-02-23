我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合國再交鋒 暗批北京給俄羅斯「侵略通行證」

美中關係回溫？ 司法部叫停川普時代調查中國間諜計畫

美中聯合國再交鋒 暗批北京給俄羅斯「侵略通行證」

記者張文馨／華盛頓報導
美國駐聯合國大使湯瑪斯格林菲爾德。（歐新社）
美國駐聯合國大使湯瑪斯格林菲爾德。（歐新社）

聯合國23日舉行大會討論烏克蘭情勢，中國呼籲各方節制，美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）發言表示，只是呼籲俄羅斯和烏克蘭雙方降低緊張情勢，等同給俄國「侵略通行證」。

自俄羅斯宣布承認烏克蘭境內兩分離地區為獨立國家以來，美國等國紛紛祭出制裁，與俄羅斯交好的中國立場備受關注。

北京駐聯合國大使張軍重申，中方關注烏克蘭局勢，烏克蘭問題有複雜的歷史和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果，當前局勢下各方都應保持克制，避免採取加劇緊張局勢的活動，呼籲各方理解安全不可分割的重要性，繼續對話協商，透過和平方式尋求解決彼此關切的合理方式。

「俄羅斯是侵略者。」托馬斯─格林菲爾德表示，應對俄羅斯侵略烏克蘭沒有「中間地帶」，聯合國所有聯合國都應正視這項威脅，呼籲俄烏兩邊降低緊張情勢，只是給俄羅斯一張侵略通行證。

托馬斯─格林菲爾德說，俄羅斯2014年併吞克里米亞就是「非法入侵」，莫斯科正在烏克蘭東境製造並煽動軍事衝突；美國預計一旦俄羅斯選擇戰爭，可能導致超過500萬人流離失所，這將是全球面臨最大的難民危機之一，此外，烏克蘭是重要的小麥產地，戰爭將導致糧食價格飆漲，利比亞等地的飢荒更嚴重。

「若俄羅斯選擇侵略，普亭要為後果負全責」，托馬斯─格林菲爾德表示，全球應團結起來讓俄羅斯付出更嚴重代價。

托馬斯─格林菲爾德並未在演說中提及中國，但針對意味濃厚。

中國外交部發言人華春瑩23日表示，制裁從來不是解決問題的有效途徑，過往美方制裁俄羅斯是否曾真正解決問題？世界因美國制裁變得更好了？烏克蘭問題會因為美國制裁俄羅斯而自然解決？歐洲安全會因此更有保障？

中國在俄烏問題保持謹慎態度，國務卿布林肯（Antony Blinken）不只一次致電北京外長王毅討論，國務院發言人普萊斯（Ned Price）23日表示，中國老是強調「主權在任何情況下都神聖不可侵犯」，面對俄羅斯侵犯烏克蘭主權，應當問問中國要如何言行一致。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

上一則

烏克蘭危機 可能影響日烏專家調查車諾比核災

延伸閱讀

白宮評估普亭正「即興發揮」 官員警告：俄準備好進攻

白宮評估普亭正「即興發揮」 官員警告：俄準備好進攻
聯合國：俄國入侵烏克蘭 將對全球造成毀滅性衝擊

聯合國：俄國入侵烏克蘭 將對全球造成毀滅性衝擊
羅宋湯不是俄羅斯美食 一碗湯曾讓俄烏爭不休

羅宋湯不是俄羅斯美食 一碗湯曾讓俄烏爭不休
烏克蘭國會通過制裁351名俄羅斯國會議員

烏克蘭國會通過制裁351名俄羅斯國會議員

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

2022-02-21 11:17

超人氣

更多 >
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義