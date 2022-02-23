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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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不顧西方制裁 俄支持獨派擁頓巴斯全部主權恐引爆大戰

編譯劉忠勇／綜合報導
烏克蘭東部頓內次克市外道路22日出現戰車。（美聯社）
烏克蘭東部頓內次克市外道路22日出現戰車。（美聯社）

儘管西方國家陸續對俄羅斯實施制裁，俄羅斯總統普亭支持烏克蘭獨派擁有東部頓巴斯區（Donbas）全部主權，仍將導致雙方推向全面開戰邊緣。

英國金融時報（FT）報導，俄羅斯上議院無異議通過派遣維和部隊前往頓巴斯區的開會紀錄顯示，普亭表示，解決這場危機最好辦法就是烏克蘭「非軍事化」、放棄加入北大西洋公約組織（NATO）並保證中立。

幾個小時前，德國總理蕭茲已停止審批俄羅斯直接連通德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道的啟用作業。莫斯科警告，若中止相關作業，歐洲消費者將付出代價。俄羅斯前總統、國安會副主席梅德維杰夫發布推特說：「歡迎來到美麗新世界，歐洲人不久就要為每1000立方尺天然氣付上2000歐元！」歐洲天然氣價格聞訊飆漲10%，每千瓩達到80歐元。

蕭茲表示，俄羅斯承認兩個脫烏的頓內次克和盧干斯克兩省，已「嚴重違背國際法」。頓巴斯區由頓內次克和盧干斯克兩省組成，但獨派僅掌握頓巴斯區1/3的領土，烏克蘭在2014年戰爭爆發奪回其他領土。獨派聲稱全頓巴斯區為「歷史疆界」。

金融時報指出，普亭決定派兵支援烏東獨派，又力挺他們擁有全區主權，讓西方國家更加擔心，莫斯科過幾天就會發動攻勢。

NATO相信，普亭此一動向是發動全球侵略的序曲。NATO秘書長史托騰柏格說：「一切指向俄羅斯正繼續全面進攻的計畫。莫斯科已由秘密顛覆烏克蘭轉為公然的軍事行動」。

普亭則表示，俄羅斯大軍「目前」未必會開進頓巴斯區，他希望邊境衝突能透過協商來解決，但警告若他的要求不被重視可能產生的後果。

因應俄羅斯部隊開進頓巴斯區，烏克蘭總統澤倫斯基已下令徵召後備軍人。他在電視轉播的談話中表示，俄羅斯威脅到烏克蘭的主權，迫使他下達動員令。

烏克蘭士兵在頓內次克省前線演練。（路透）
烏克蘭士兵在頓內次克省前線演練。（路透）

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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