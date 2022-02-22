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普亭再出手 俄國宣布與頓內次克、盧甘斯克建交

中央社／莫斯科22日綜合報導
俄羅斯總統普亭。（路透）
俄羅斯總統普亭。（路透）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本周承認烏克蘭境內親俄分離主義分子控制地區頓內次克盧甘斯克為主權獨立國家後，俄國今天表示，已與這兩個獨立共和國建立外交關係。

俄國外交部說：「俄羅斯與頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）建立外交關係的協議，已於今日（2月22日）起草完畢。」

俄國外交部在聲明中表示，外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）已向頓內次克、盧甘斯克外長拍發賀電。

聲明還說：「俄羅斯的目標是全面發展與頓內次克、盧甘斯克合作關係，包括透過外交單位促進我們三國國民利益，同時強化和平、地區穩定和安全。」

俄羅斯總統普亭今天稍早要求國會上議院聯邦院（Federation Council）批准對外用兵，以支持烏克蘭分離主義人士，上議院隨即表決通過，為普亭在面臨全球強烈反對下，仍派兵前往烏克蘭敞開大門。

俄國上議院議員一致通過這項動議，允許普亭在頓內次克和盧甘斯克部署「維和部隊」，而這些所謂的維和部隊可能挺進烏克蘭其他地區。

盧甘斯克 頓內次克 普亭

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