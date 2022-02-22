普亭再出手 俄國宣布與頓內次克、盧甘斯克建交
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本周承認烏克蘭境內親俄分離主義分子控制地區頓內次克、盧甘斯克為主權獨立國家後，俄國今天表示，已與這兩個獨立共和國建立外交關係。
俄國外交部說：「俄羅斯與頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）建立外交關係的協議，已於今日（2月22日）起草完畢。」
俄國外交部在聲明中表示，外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）已向頓內次克、盧甘斯克外長拍發賀電。
聲明還說：「俄羅斯的目標是全面發展與頓內次克、盧甘斯克合作關係，包括透過外交單位促進我們三國國民利益，同時強化和平、地區穩定和安全。」
俄羅斯總統普亭今天稍早要求國會上議院聯邦院（Federation Council）批准對外用兵，以支持烏克蘭分離主義人士，上議院隨即表決通過，為普亭在面臨全球強烈反對下，仍派兵前往烏克蘭敞開大門。
俄國上議院議員一致通過這項動議，允許普亭在頓內次克和盧甘斯克部署「維和部隊」，而這些所謂的維和部隊可能挺進烏克蘭其他地區。
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