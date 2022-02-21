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談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

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談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

中央社／台北21日綜合外電報導
烏克蘭網紅梅蘭妮（右）表示，俄國對烏克蘭的大外宣攻勢，與中國對台灣的手段相似。（取材自Stan from Poland 斯坦-波蘭ê台灣囡仔YouTube頻道youtube.com）
烏克蘭網紅梅蘭妮（右）表示，俄國對烏克蘭的大外宣攻勢，與中國對台灣的手段相似。（取材自Stan from Poland 斯坦-波蘭ê台灣囡仔YouTube頻道youtube.com）

烏克蘭網紅梅蘭妮（Melanie）在受訪談及俄烏情勢時表示，在脫離蘇聯之後，烏克蘭年輕一代對俄羅斯的觀點已大不相同，俄國對烏克蘭的大外宣攻勢，與中國對台灣的手段相似。

YouTube頻道「Stan from Poland 斯坦-波蘭ê台灣囡仔」最近播出與梅蘭妮（Melaniya Podolyak）的訪談。主持人斯坦是住在台灣的波蘭人，討論歐洲、亞洲、工作、國際關係與歷史等話題。

影片來源：YouTube

梅蘭妮則有自己的YouTube烏克蘭語頻道，並有個人推特帳號，會推文分享自己對國際政治的觀點，大多數以英文為主。她也參與公民運動並從事政治與傳媒顧問的工作。

斯坦在開頭提及，台灣未與烏克蘭有太多往來，因此接受太多來自俄國的大量錯誤訊息。另外，台灣是中國侵略性假訊息攻勢的目標，中共試圖傳達台灣屬於中國等訊息，以影響台灣人及其他國家人士的看法，俄國也在對烏克蘭從事類似行動。

對此，梅蘭妮指出，烏克蘭成為獨立國家已30年，持續遭受俄國大外宣攻勢及影響，但俄國未取得太大成功，因為與老一輩相比，蘇聯瓦解後出生的年輕一代對俄觀點已大不相同。

梅蘭妮表示，在烏克蘭人看來，他們與俄國已經開戰8年，包括混合戰和真正的戰爭，也就是自2014年克里米亞被佔領，以及烏克蘭東部部分地區被佔領之後即已開始。戰爭可說早在2014年即已爆發。

她表示，俄國近來突然變得如此具有侵略性，是因為發現烏克蘭內部出現想要擺脫俄國影響的意念，想要走出自己的路。烏克蘭2013年展開親歐盟的「尊嚴革命」，令俄國感到構成威脅，在各種手段用盡之際，開始對烏克蘭竭力展開行動。

梅蘭妮指稱，自2014年以來，俄國對烏克蘭的資訊戰相當活躍，她認為台灣人應能感同身受，因為俄國投入數十億元於大外宣媒體，而且還利用意見領袖及部落客的影響力。斯坦呼應說，這就像中國對台灣的做法；梅蘭妮表示，確實一模一樣，俄羅斯與中國堪稱同夥，在這方面採取類似的操作手段。

她還說，俄中兩國基本上都偏好使用集中營，烏東分離主義者也建立集中營，折磨並殺害人民，並有前俄國軍事人員滲透烏克蘭，部分烏克蘭民眾受到影響，認為不應與俄國為敵。

梅蘭妮指出，俄國利用電視宣傳，影響不求甚解的特定觀眾，充斥愚昧的親俄陳述，且不能提出質疑，時而出現聽似中立的半真半假訊息，像是俄國是為防止歐美勢力擴張而自保，並非要與烏克蘭對抗，致使有些人信以為真。

她還痛批：「沒有人想要與俄羅斯對抗，就像對中國一樣。他們的想法是：我們要做生意，我們是夥伴，我們可以與他們一起賺錢。」

斯坦則表示，美國總統拜登政府認為可同時競爭與合作，但若與獨裁國家合作而在一方面有所得，就無法不在其他方面有所失，絕不能與霸凌他國的惡霸協商，美國國安團隊應檢討。

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