「讓年輕人死得少一些」基輔與烏東均不乏長者從戎

烏克蘭最著名的志願者是79歲的奶奶康斯坦丁諾夫斯卡，她在訓練場上手持AK-47突擊步槍時被拍攝到，因而聲名大噪。（美聯社）

俄烏開戰陰影籠罩，無論是烏克蘭 或烏東親俄區域，都有早已超過退休年齡的長者準備為自家一方而戰參與軍事訓練。

路透報導，自2014年烏東地區宣布脫離烏克蘭獨立後，烏東分離主義的親俄民兵和烏克蘭政府軍之間已交戰8年，但近日益發頻繁的砲擊讓西方更擔心俄國 可能會利用這場衝突作為入侵烏國的藉口，即便俄國否認。

離前線戰壕不到20公里的港口馬立波（Mariupol），有一群人自願挺身加入烏克蘭的國土防衛隊（Territorial Defence），他們在此領取基本武器並接受急救訓練，其中不乏頭髮花白、已在領退休金 的長者。

年近六旬的焊接工安東（Anton）表示，他為安全起見已把家人送到烏國中部的親戚家，自己則留在馬立波防守，以免這座城市遭受攻擊。

他說：「如果開戰，我就踩著腳踏車一路衝到戰壕去，一點不誇張。」

60幾歲、已在領退休金的貝利科夫（Dmytro Bellykov）於2014年衝突剛爆發時首度自願加入防衛隊，這次他又將於21日前往招募中心。他說：「我想確認我所有的資料都井然有序，他們才不會忘記我。我瞭解武器，雖非神槍手，但我會修理武器。」

烏克蘭最著名的志願者是79歲的奶奶康斯坦丁諾夫斯卡（Valentina Konstantinovska），她在訓練場上手持AK-47突擊步槍時被拍攝到，因而聲名大噪。

她在馬立波向路透社表示，俄國2014年吞併克里米亞（Crimea）時，她就想學習射擊。她今年初加入國土防衛隊，開始接受醫護兵訓練，「但後來我看到了我的夢想－機關槍…便開始學習使用它」。

她說：「我能做的不多，但我能幫助傷者…我會開槍射擊，我知道他們會宰了我，所以應該是這樣，年輕人就會死得少一些。」

不過包括英國iNews等媒體也指出，指導康斯坦丁諾夫斯卡奶奶的「亞速營」（Azov Battalion）的新納粹分子，這個成立於2014年的極右翼民兵組織也在同年開始與烏克蘭政府的國土防衛隊合作。近期亞速營頻舉行演訓，為與俄國打游擊戰做準備。

而衝突另一方的烏東，繼上周末宣布大規模動員後，分離主義分子重鎮頓內茨克（Donetsk）的一個學校體育館目前已成預備役人員的集結點。

路透記者看到約50名身穿黑色或卡其色服裝的男性揹著背包或行李袋，其中包括71歲的拉德克維奇（Vladimir Radkevich），以及分別為45歲和34歲的兩個兒子羅曼（Roman）與戴尼斯（Denis）。

父子3人表示，他們從2014年開始為親俄民兵作戰，2018年情勢較為緩和時離開部隊，以焊接工作維生。

如今他們重返部隊，感覺這場長期衝突中的決定性時刻已降臨。

羅曼說：「我們說過，若再度開戰就會回來。老實說，加入（民兵）就是一步江湖無盡期。這次會更艱難，會一片混亂。」

他的父親拉德克維奇說：「我們團結一心，這明明是俄羅斯的土地…我們對等待衝突結束已經感到厭倦，是時候結束它了。」