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烏克蘭總統：不只俄國 歐洲國家也阻入北約

編譯中心╱綜合17日電
基輔16日有民眾在體育館拉起國旗，展示烏克蘭對抗俄羅斯侵略的決心。（歐新社）
基輔16日有民眾在體育館拉起國旗，展示烏克蘭對抗俄羅斯侵略的決心。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天說，烏克蘭想要加入北大西洋公約組織（NATO）並非野心，而是這麼做才能「保障國家安全」。他並稱不僅俄羅斯，還有其他歐洲國家不希望烏克蘭加入北約。

澤倫斯基面對英國廣播公司BBC記者詢問，基輔是否準備放棄加入北約的野心時，他回答道：「這不是烏克蘭的『野心』，我們失去了1萬5000條人命，而是關係到我們的命。」

俄羅斯持續施壓北約與美國，要求承諾永遠不讓烏克蘭成為北約會員國，並揚言若要求未獲滿足，將採取「軍事技術行動」。

被問到是否有部分歐洲國家也不希望烏克蘭加入北約，澤倫斯基說，「我們不能閉上眼睛說只有俄羅斯不希望我們加入，那不是事實」。

倫斯基接受德國「畫報」訪問時也承認，儘管烏克蘭多年來試圖加入北約，但過程停滯不前，而這背後都有原因，「不是只有俄羅斯反對烏克蘭加入」。

他表示，有「個別北約國家支持俄國的立場」，並稱這是「公開的祕密」，但他拒絕指出是哪些國家反對烏克蘭加入北約，表示希望事情仍有轉機。

澤倫斯基表示，烏克蘭人民應該有權決定國家是否該加入北約，但現階段舉辦公投沒有多大意義。

他並要求北約會員國給予支持，「加入北約和歐盟的路十分漫長，烏克蘭一路上需要一些安全保障。北約就是安全保障，那是我們希望達成的目標，以保證我們不會失去獨立性。」

烏克蘭總統澤倫斯基指，不僅俄羅斯，還有其他歐洲國家不希望烏克蘭加入北約。圖為澤倫...
烏克蘭總統澤倫斯基指，不僅俄羅斯，還有其他歐洲國家不希望烏克蘭加入北約。圖為澤倫斯基視察前線。(歐新社)

烏克蘭 俄羅斯 北大西洋公約組織

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