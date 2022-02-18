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烏俄衝突一觸即發 白俄警告：若受威脅 將部署核武

編譯中心╱綜合17日電
白俄羅斯總統盧卡申科17日視察白俄與俄羅斯聯合軍演場地奧希波維契斯基（Osipovichsky）訓練場。（美聯社）
白俄羅斯總統盧卡申科17日視察白俄與俄羅斯聯合軍演場地奧希波維契斯基（Osipovichsky）訓練場。（美聯社）

在俄羅斯和西方國家之間因烏克蘭局勢而升高緊張之際，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天表示，國家若面臨外部威脅，白俄將部署核子武器。

俄羅斯通訊社報導，盧卡申科說：「如有必要，若我們的對手和敵人做出愚蠢欠思慮的舉動，我們不但將部署核子武器，還會有超級核武和新發展武器，來捍衛我們的國土。若無來自不友善國家對白俄羅斯的威脅，我們100年也不需要核武。」

白俄羅斯並非核武國家，但將於本月舉行修憲公投，讓國內部署核武合法化。

盧卡申科自1994年掌權迄今，他在爭議性連任引發的歷史性抗議之後，承諾將舉行修憲公投。這次的修憲也將允許盧卡申科繼續當權直到2035年。

俄羅斯和白俄羅斯目前正在白俄境內舉行聯合軍演，加劇外界對俄羅斯計畫升高烏克蘭衝突的疑慮。

白俄羅斯表示，雙方聯合軍演2月20日結束後，所有俄國的士兵和武器裝備都會撤離。

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則表示，北約憂心俄羅斯正試圖替入侵烏克蘭編造藉口。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天也發文表示，莫斯科當局正企圖藉由指控烏克蘭軍方不正常活動的報導，替入侵烏克蘭捏造藉口。

俄羅斯支持的烏克蘭東部分離主義分子今天指控，政府軍在過去24小時，向他們的領土開火4次，並表示他們試圖瞭解是否有人傷亡。

特拉斯在推特發文表示：「烏克蘭在頓巴斯（Donbas）據稱不正常軍事行動的報導，是俄羅斯政府公然試圖為入侵捏造藉口。這全是出自克里姆林宮的策畫。」英國將繼續大聲說出俄羅斯的假訊息攻勢。

此外，史托騰柏格今天也表示，俄羅斯一切已準備就緒，可以在很短預警時間後，對烏克蘭發動全面攻擊：「他們有足夠的軍隊和實力，可以在很短的預警時間，甚至沒有預警的情況下，發動全面入侵烏克蘭，這正是情勢如此危急的原因。」

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