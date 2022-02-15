抗俄2樣情 烏婦女廚房變崗哨 富豪「1天20架包機飛離」

亞赫米托夫是烏克蘭最有錢的兩個人之一。（美聯社）

俄烏情勢面對俄羅斯 威脅，烏克蘭 人民雖然團結一心，決意抵禦外敵，就連小孩和婦人也學習使用槍械；但烏國媒體指出權貴及富商卻忙著逃亡，光是13日就有約20架包機和私人飛機從首都基輔（Kiev）離開，多於過去6年來任何時間點觀測到的班機數量。

「烏克蘭真理報」引述飛航日誌報導，烏克蘭最有錢的兩富豪，亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）及平丘克（Viktor Pinchuk）也在報導提及的逃亡人士中。烏克蘭船運富豪斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）及農業大亨尼斯特倫柯（Vadim Nesterenko）昨天也已離開該國。

中央社報導，烏克蘭億萬富豪、親俄政黨「反對平台－為了生活」（Opposition Platform－For Life）代表阿布拉莫維奇（Igor Abramovich）已為黨員及他們的家人包機飛往維也納（Vienna），機上載有50人。

ETtoday報導，俄軍侵烏危機升高之際，成千上萬的烏克蘭人憤而拿起武器，勢要保衛國家。外媒照片顯示，烏克蘭已進入「全民皆兵」狀態。有活動人士直接在街頭展開平民公開軍事訓練，無數的婦女和男童也正在學習如何使用武器捍衛家園。

烏克蘭人不分男女老少勢要保衛國家，圖為一名烏克蘭女子接受平民基本戰鬥訓練。（美聯社）

「太陽報」報導，數千名示威人潮在12日走上街頭，高舉「反抗到底」的標語旗幟，而首都基輔的民眾也砸下大把金錢，購買軍服軍備、囤積罐頭和糧食，準備要與俄軍長期抗戰。

59歲的烏國婦女盧米婭（Rumia）透露，她現在每天都和數百人一起訓練；一名女子則在公寓裡揮舞著巨大的步槍，警告俄國總統普亭 「我也能開槍」，甚至還有名老婦報名加入「家園警衛隊」，可見烏克蘭人「不惜一切代價保家衛國」的決心。

52歲的張戈洛（Mariana Zhaglo）表示，她從來沒有打過獵，不過她也準備好隨時拿起武器對抗俄軍了。她在自家廚房設立了一個崗哨，架起大型的Z-15民用版半自動狩獵步槍，還備好戰術頭盔、雪地迷彩服、防彈衣等，隨時「恭候」俄軍的入侵。她強調，「作為一名母親，我不希望孩子也面對這些威脅，因此如果戰爭真的爆發，那就讓威脅在這一代結束吧。」