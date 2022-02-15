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接收烏克蘭難民 波蘭：已做好準備

編譯中心／綜合14日電
俄烏戰火一觸即發，歐盟中與烏克蘭接壤的最大國波蘭，正準備在俄羅斯攻擊烏克蘭情況下接收烏國難民。圖為烏克蘭士兵在前線調查砲彈影響區域。（美聯社）
俄烏戰火一觸即發，歐盟中與烏克蘭接壤的最大國波蘭，正準備在俄羅斯攻擊烏克蘭情況下接收烏國難民。圖為烏克蘭士兵在前線調查砲彈影響區域。（美聯社）

歐盟中與烏克蘭接壤的最大國波蘭，正準備在俄羅斯攻擊烏克蘭情況下接收烏國難民。北大西洋公約組織（NATO）今天則派約70名德國士兵抵達立陶宛加強波羅的海防禦，預計共會達到360人。

美聯社報導，鑑於俄烏情勢緊繃，一些國家已將駐烏克蘭外交人員局部或全部撤離。但波蘭表示，它目前仍維持在烏克蘭的外交運作，以防必要時可協助大批烏克蘭人流亡。

波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz）接受波蘭Radio Plus電台訪問時表示，華沙幾周以來一直在安排計畫，準備在必要時接收難民。

波蘭近幾年流入大量烏克蘭經濟移民，尤其在俄羅斯2014年併吞原屬烏國的克里米亞後。由於烏克蘭人和波蘭人皆為斯拉夫民族，語言和習俗相似，烏克蘭移民填補波蘭的勞動市場缺口，因此在當地大致上受到歡迎。

不過普希達克茲說，波蘭希望烏克蘭的情勢不會惡化；但波蘭也準備因應任何可能性。「在最壞情況下，（難民）人數不是只有幾十萬，還要多很多。」

烏克蘭周邊其他接壤國家包括歐盟中的波蘭、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞，以及不屬於歐盟的摩爾多瓦也正在做類似準備。

北約「增強前沿駐軍」（Enhanced Forward Presence）戰鬥群的一名發言人表示，德軍一架A400M運輸機今天載送約70名士兵抵達波羅的海國家立陶宛。

路透報導，這是北約鑒於區域瀰漫俄羅斯可能入侵烏克蘭的疑慮，而安排數項軍事部署的第一步。新部署項目除了偵查兵和砲兵、從德國各地單位徵調的軍醫，還有約100輛自走砲車和其他戰車，預計本周內陸續抵達。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計今天抵達烏克蘭首都基輔和總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，除了展現德國對烏克蘭的支持，也盼協助避免戰爭。蕭茲明天則將飛往莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

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