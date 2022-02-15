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美頻放戰爭消息傷烏經濟 烏總統不悅

編譯李京倫／綜合14日電
烏克蘭總統澤倫斯基很不高興拜登政府頻釋俄國即將攻打烏克蘭消息，重傷烏克蘭經濟。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基很不高興拜登政府頻釋俄國即將攻打烏克蘭消息，重傷烏克蘭經濟。（路透）

華盛頓郵報報導，美國拜登政府最近頻頻釋出消息說俄國即將攻打烏克蘭，已傷害烏克蘭經濟，讓總統澤倫斯基很不高興。有烏克蘭航點的航空公司保費已因戰雲密布而提高，烏克蘭政府13日決定花費5億9000萬美元補助國內航空公司保費，確保出入境航班不中斷。

烏克蘭政府發表聲明說，「烏克蘭空域仍開放」，多數航空公司正常起降。

荷蘭皇家航空（KLM）12日表示，根據荷蘭政府的「旅行建議更新及全面性安全分析」，暫停飛往烏克蘭班機。烏克蘭航空公司SkyUp 13日表示，一架班機12日原本載運175名乘客從葡萄牙馬迪拉飛往烏克蘭基輔，卻遭到總部在愛爾蘭的飛機出租公司下令不准進入烏克蘭領空，被迫轉降摩爾多瓦。

烏克蘭不是第一次吃美國虧。紐約時報報導，在美國前總統川普時期，澤倫斯基曾希望美國支持他談判，好結束2014年來政府軍與俄國主導烏東分離分子之間的戰爭。

不過，當澤倫斯基尋求美國外交支援時，美國烏克蘭問題特使佛克爾卻與川普私人律師朱利安尼合作，不但未與烏東分離分子和談，反而要求澤倫斯基調查川普的政敵拜登，後來川普與澤倫斯基通話時更講明要他「幫點小忙」，並暗示如果澤倫斯基不同意，美國就暫緩四億美元軍事援助。川普就是因為「電話門」，於2019年遭眾院彈劾。

烏克蘭 川普 拜登

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