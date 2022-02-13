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俄羅斯軍隊3面包圍烏克蘭 最可能從何處進攻？

中央社／基輔12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

俄羅斯在烏克蘭邊界附近陳兵，並從東方烏俄邊界、北方白俄羅斯、南方克里米亞3面施壓烏國。究竟俄軍可能從何處進攻？以下是美國有線電視新聞網（CNN）分析這3道前線的情況。

烏克蘭東部與烏俄邊界

目前最受關注的是烏克蘭東部被分離主義者控制的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）。自2014年起，烏克蘭部隊在此地與俄國支持的分離主義分子衝突不斷。

根據密切關注俄軍動向人士所做出的最重要假設，莫斯科可能強化在區域內已經掌握的軍事力量，這使烏東成為最容易發動侵略的位置。

CNN取得的衛星影像顯示，俄國城鎮葉利尼亞（Yelnya）一座大型基地去年底調來大批武器，包括約700輛坦克、步兵戰鬥車、彈道飛彈發射器等，但基地現已大致淨空。

社群媒體上則有影像顯示，在更南方靠近烏國的布揚斯克區（Bryansk），列車和路面上出現若干上述裝備，這些武器和車輛屬於之前部署在葉利尼亞的單位。

衛星影像公司Maxar資深總監伍德（Stephen Wood）告訴CNN：「在我看來，相當多車輛（坦克、自動推進砲和其他支援載具）已經從東北部的車場離開，另有一些裝甲車輛駛離更靠近中部的車場。」

與此同時，俄國境內毗鄰烏克蘭東北部的庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）加強活動，也讓人憂心。

國防顧問公司Rochan Consulting軍用輸送追蹤專家穆席卡（Konrad Muzyka）推文警告：「我們發現庫斯克州湧入大批車輛和人員。」

華府智庫「波多馬克基金會」（Potomac Foundation）的卡伯（Philip Karber）也深入研究俄軍動向，他這個月告訴CNN：「俄國最強攻擊編隊─近衛第一戰車軍團（First Guards Tank Army）平常駐守在莫斯科（Moscow），現已向南移動400公里，集結在庫斯克-基輔進攻路線上能快速發動裝甲攻勢的最佳區域。」

白俄羅斯

俄軍大舉進駐白俄羅斯引發的疑慮也逐漸升高，白俄與莫斯科緊密結盟，可能提供另一條攻入烏克蘭的路線。

俄國與白俄10日展開為期10天的聯合軍演，規模與時機都讓西方擔憂。

這次俄軍進入白俄，據信是冷戰以來最大型的部署行動，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3日指出，據估計，部署行動包括「3萬名戰鬥部隊成員、俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）、蘇愷35（Su-35）等戰機、雙能伊斯坎德（Iskander）飛彈，以及S-400防空系統」。

根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS），這次聯合軍演也是白俄武裝部隊年度最大型演習。俄國國防部則宣稱，這場「聯盟決心-2022」（Allied Resolve-2022）演習目標包括擊退「外來侵略」。

有些人擔心在白俄集結是俄軍從北向南挺進基輔的計畫，一名歐洲外交官本月稍早告訴CNN，這可能是莫斯科快速攻擊烏克蘭首都所需的那塊拼圖。

CSIS警告，聯合軍演也可能掩護俄軍的側翼行動，讓他們得以穿越白俄進入烏國北部。

Maxar釋出的衛星影像顯示，俄軍已在白俄境內數個地點超前部署，可能跟聯合演習有關，但另有影像顯示烏克蘭邊界附近有人紮營，距離演習地點有數百英里之遠。

不過，從白俄進入烏克蘭的路線可說是困難重重，俄軍得設法渡過橫亙兩國邊界的平斯克沼澤（Pinsk Marshes）。這塊歐洲前幾大溼地的面積達10萬4000平方英里（約27萬平方公里），是個泥濘、積水且草木叢生的地帶。

納粹德國部隊1941年進攻蘇聯的「巴巴羅薩作戰」（Operation Barbarossa）就曾受到這塊溼地阻礙。

根據「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）：「這片沼澤很難渡過，有些地方降雨時可能完全無法讓機械化部隊通過。」

克里米亞

目前並不清楚俄國會不會嘗試利用2014年從烏克蘭奪來的克里米亞半島（Crimea）來進攻烏國。

Maxar評估，克里米亞首府辛費羅波（Simferopol）北部已出現超過550頂軍用帳篷和數百台車輛，10日Maxar還首度在克里米亞西北岸的斯拉夫涅鎮（Slavne）附近發現裝甲車輛等新的部署。

同日，數艘俄國軍艦抵達克里米亞主要港口塞凡堡（Sevastopol），根據俄國國防部當天公開的影像，港口內出現6艘大型兩棲登陸船。

烏克蘭海軍回應，「俄國持續軍事化黑海地區，額外調來登陸船艦，施壓烏克蘭和全世界」，烏克蘭海軍「已為任何情境與挑釁做好部署準備，以從海上捍衛國家」。

任何進攻烏克蘭南部的行動，外聶斯特（Transnistria）的軍隊都可能提供協助，據傳這塊脫離摩爾多瓦、獲得俄羅斯支持的區域也在集結兵力。

CSIS分析家說，俄軍可能會嘗試突擊烏克蘭港口城市敖德薩（Odessa），「把兩棲船艦直接駛進敖德薩港口，逕行進入這座城市」。敖德薩位於克里米亞西北方。

但分析家稱這類行動「高獲利高風險」，因為敖德薩人口稠密，在那裡進行都市作戰有利防守陣營，同時俄軍可能得消除烏克蘭防空戰力，接著再與東方前來的部隊會合。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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