俄羅斯軍隊3面包圍烏克蘭 最可能從何處進攻？

俄羅斯總統普亭。 美聯社

俄羅斯在烏克蘭 邊界附近陳兵,並從東方烏俄邊界、北方白俄羅斯 、南方克里米亞3面施壓烏國。究竟俄軍可能從何處進攻?以下是美國有線電視新聞網(CNN)分析這3道前線的情況。

烏克蘭東部與烏俄邊界

目前最受關注的是烏克蘭東部被分離主義者控制的頓內茨克州(Donetsk)和盧甘斯克州(Luhansk)。自2014年起,烏克蘭部隊在此地與俄國 支持的分離主義分子衝突不斷。

根據密切關注俄軍動向人士所做出的最重要假設,莫斯科可能強化在區域內已經掌握的軍事力量,這使烏東成為最容易發動侵略的位置。

CNN取得的衛星影像顯示,俄國城鎮葉利尼亞(Yelnya)一座大型基地去年底調來大批武器,包括約700輛坦克、步兵戰鬥車、彈道飛彈發射器等,但基地現已大致淨空。

社群媒體上則有影像顯示,在更南方靠近烏國的布揚斯克區(Bryansk),列車和路面上出現若干上述裝備,這些武器和車輛屬於之前部署在葉利尼亞的單位。

衛星影像公司Maxar資深總監伍德(Stephen Wood)告訴CNN:「在我看來,相當多車輛(坦克、自動推進砲和其他支援載具)已經從東北部的車場離開,另有一些裝甲車輛駛離更靠近中部的車場。」

與此同時,俄國境內毗鄰烏克蘭東北部的庫斯克州(Kursk)和貝爾哥羅德州(Belgorod)加強活動,也讓人憂心。

國防顧問公司Rochan Consulting軍用輸送追蹤專家穆席卡(Konrad Muzyka)推文警告:「我們發現庫斯克州湧入大批車輛和人員。」

華府智庫「波多馬克基金會」(Potomac Foundation)的卡伯(Philip Karber)也深入研究俄軍動向,他這個月告訴CNN:「俄國最強攻擊編隊─近衛第一戰車軍團(First Guards Tank Army)平常駐守在莫斯科(Moscow),現已向南移動400公里,集結在庫斯克-基輔進攻路線上能快速發動裝甲攻勢的最佳區域。」

白俄羅斯

俄軍大舉進駐白俄羅斯引發的疑慮也逐漸升高,白俄與莫斯科緊密結盟,可能提供另一條攻入烏克蘭的路線。

俄國與白俄10日展開為期10天的聯合軍演,規模與時機都讓西方擔憂。

這次俄軍進入白俄,據信是冷戰以來最大型的部署行動,北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)3日指出,據估計,部署行動包括「3萬名戰鬥部隊成員、俄羅斯特種部隊(Spetsnaz)、蘇愷35(Su-35)等戰機、雙能伊斯坎德(Iskander)飛彈,以及S-400防空系統」。

根據美國戰略暨國際研究中心(CSIS),這次聯合軍演也是白俄武裝部隊年度最大型演習。俄國國防部則宣稱,這場「聯盟決心-2022」(Allied Resolve-2022)演習目標包括擊退「外來侵略」。

有些人擔心在白俄集結是俄軍從北向南挺進基輔的計畫,一名歐洲外交官本月稍早告訴CNN,這可能是莫斯科快速攻擊烏克蘭首都所需的那塊拼圖。

CSIS警告,聯合軍演也可能掩護俄軍的側翼行動,讓他們得以穿越白俄進入烏國北部。

Maxar釋出的衛星影像顯示,俄軍已在白俄境內數個地點超前部署,可能跟聯合演習有關,但另有影像顯示烏克蘭邊界附近有人紮營,距離演習地點有數百英里之遠。

不過,從白俄進入烏克蘭的路線可說是困難重重,俄軍得設法渡過橫亙兩國邊界的平斯克沼澤(Pinsk Marshes)。這塊歐洲前幾大溼地的面積達10萬4000平方英里(約27萬平方公里),是個泥濘、積水且草木叢生的地帶。

納粹德國部隊1941年進攻蘇聯的「巴巴羅薩作戰」(Operation Barbarossa)就曾受到這塊溼地阻礙。

根據「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War):「這片沼澤很難渡過,有些地方降雨時可能完全無法讓機械化部隊通過。」

克里米亞

目前並不清楚俄國會不會嘗試利用2014年從烏克蘭奪來的克里米亞半島(Crimea)來進攻烏國。

Maxar評估,克里米亞首府辛費羅波(Simferopol)北部已出現超過550頂軍用帳篷和數百台車輛,10日Maxar還首度在克里米亞西北岸的斯拉夫涅鎮(Slavne)附近發現裝甲車輛等新的部署。

同日,數艘俄國軍艦抵達克里米亞主要港口塞凡堡(Sevastopol),根據俄國國防部當天公開的影像,港口內出現6艘大型兩棲登陸船。

烏克蘭海軍回應,「俄國持續軍事化黑海地區,額外調來登陸船艦,施壓烏克蘭和全世界」,烏克蘭海軍「已為任何情境與挑釁做好部署準備,以從海上捍衛國家」。

任何進攻烏克蘭南部的行動,外聶斯特(Transnistria)的軍隊都可能提供協助,據傳這塊脫離摩爾多瓦、獲得俄羅斯支持的區域也在集結兵力。

CSIS分析家說,俄軍可能會嘗試突擊烏克蘭港口城市敖德薩(Odessa),「把兩棲船艦直接駛進敖德薩港口,逕行進入這座城市」。敖德薩位於克里米亞西北方。

但分析家稱這類行動「高獲利高風險」,因為敖德薩人口稠密,在那裡進行都市作戰有利防守陣營,同時俄軍可能得消除烏克蘭防空戰力,接著再與東方前來的部隊會合。